Δήμαρχος Μόσχας: Κατάρριψη πέντε ουκρανικών drones που κατευθύνονταν στην πρωτεύουσα - Real.gr

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν πέντε ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν στη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Σε σειρά αναρτήσεών του τις πρώτες πρωινές ώρες, ο αιρετός ανέφερε πως ειδικοί εξέταζαν τα συντρίμμια εκεί όπου κατέπεσαν. Δεν έκανε λόγο για θύματα.

Επιβλήθηκαν περιορισμοί για κάποια ώρα στο αεροδρόμιο Νταμαντιένταβα, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα της Ρωσίας, και σε κάποια ακόμη στην κεντρική Ρωσία.