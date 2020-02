Δημοκρατικοί: Προβάδισμα Μπούτιτζετζ στο 62% των τμημάτων στην Αϊόβα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-AFP

Η εικόνα αυτή δεν αποκλείεται να μεταβληθεί, καθώς θα ανακοινώνονται περισσότερα αποτελέσματα, ωστόσο η πολιτειακή επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος στην Άιοβα δεν ήταν σε θέση να ξεκαθαρίσει το πότε θα τα δημοσιοποιήσει.

More results from the Iowa Democratic caucuses have been reported. Here’s the latest, as of 12:00 a.m. EST with 71% of precincts reporting.

Κατά τα ως τώρα αποτελέσματα, ο Μπούτιτζετζ εξασφαλίζει το 26,9 των πολιτειακών αντιπροσώπων στο συνέδριο, ο Σάντερς 25,1%, η Γουόρεν το 18,3% και ο Μπάιντεν το 15,5%.

Ο Σάντερς ωστόσο προηγείται ελαφρά σε αριθμό ψήφων, στοιχείο που επιβεβαιώνει τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα η εκστρατεία του χθες.

Ο Πιτ Μπούτιτζετζ, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα δεν είναι τα τελικά, χαιρέτισε μια «εκπληκτική νίκη».

«Αυτή η εκστρατεία άρχισε πριν από έναν χρόνο με τέσσερις υπάλληλους, με ένα άγνωστο όνομα, χωρίς χρήματα, αλλά με μια μεγάλη ιδέα», είπε ο Μπούτιτζετζ, 38 ετών, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Νιου Χάμσιρ. «Το γεγονός ότι αυτή η εκστρατεία τέθηκε επικεφαλής στην κούρσα για την αντικατάσταση του σημερινού προέδρου (...) είναι μια εκπληκτική νίκη», πρόσθεσε.

What happened in Iowa validates our vision that if we called on folks in every kind of community to come together in common purpose, that message can bring people forward and power the campaign to defeat Donald Trump. pic.twitter.com/WJkpzlfQ1f