Δημοσιογράφος του Fox News φέρεται να τραυματίστηκε έξω από το Κίεβο

«Υπενθυμίζουμε ότι βρισκόμαστε σε εμπόλεμη ζώνη, ότι οι πληροφορίες αλλάζουν πολύ γρήγορα και ότι εργαζόμαστε όσο το δυνατόν πιο σκληρά για να πάρουμε τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες και να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για το τι συνέβη. Η ασφάλεια της ομάδας μας είναι υψίστης σημασίας και η ύψιστη προτεραιότητά μας», είπε ο δημοσιογράφος που μετέδιδε την είδηση.

Το όνομα του δημοσιογράφου που φέρεται να τραυματίστηκε είναι Benjamin Hall.

John Roberts reports that "a Fox News journalist has been injured while newsgathering outside of Kyiv."pic.twitter.com/UPJ5KxuQHN