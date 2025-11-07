Δημοσιονομική παράλυση στην Καλιφόρνια λόγω shutdown – Ουρές χιλιομέτρων για δωρεάν τρόφιμα - Real.gr

Ουρές χιλιομέτρων σχημάτισαν εκατοντάδες αυτοκίνητα στην πόλη City of Industry στην Καλιφόρνια λόγω του shutdown με τους ανθρώπους να περιμένουν ώρες προκειμένου να πάρουν δωρεάν τρόφιμα.

Η δημοσιονομική παράλυση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού εισέρχεται πλέον στην 38η ημέρα, ξεπερνώντας το αρνητικό ρεκόρ που είχε σημειωθεί στο προηγούμενο shutdown το 2019, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ το οποίο είχε κρατήσει 35 ημέρες.

VIDEO: 🇺🇸 Californians queue for food donations amid US government shutdown Hundreds of cars queue in California’s City of Industry, as people wait for hours to receive food donations amid an ongoing US government shutdown pic.twitter.com/hiB2AaOntn — AFP News Agency (@AFP) November 7, 2025



Η διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν συμφωνία για την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, που καθιστούν την υγειονομική περίθαλψη προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Από την άλλη πλευρά, οι Ρεπουμπλικανοί επιμένουν ότι δεν θα δοθεί η επισιτιστική βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP, που εξυπηρετεί εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς, εκτός αν οι Δημοκρατικοί συμφωνήσουν να τερματίσουν την παράλυση της κυβέρνησης.