Δημοσκόπηση CNN: Στις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του ο Τραμπ έχει τη χαμηλότερη αποδοχή προέδρου εδώ και 70 χρόνια - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, με τη δημοτικότητά του να βρίσκεται στα ύψη, ωστόσο 100 μέρες μετά καταγράφει αρνητικό ρεκόρ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN που διεξήχθη από την SSRS.

Με ποσοστό αποδοχής 41%, καταγράφει το χαμηλότερο αντίστοιχο αποτέλεσμα για οποιονδήποτε νεοεκλεγέντα πρόεδρο στις πρώτες 100 μέρες από την εποχή του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ (το 1953), ακόμα και σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Η συνολική έγκριση της προεδρίας του έχει μειωθεί κατά 4 μονάδες από τον Μάρτιο και κατά 7 μονάδες από τον Φεβρουάριο, ενώ μόνο το 22% εγκρίνει «απόλυτα» τους χειρισμούς του, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί. Αντίθετα, το 45% δηλώνει ότι τον αποδοκιμάζει απόλυτα. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι απώλειες στήριξης μεταξύ των γυναικών και των Ισπανόφωνων, όπου σημειώθηκε πτώση 7 μονάδων σε κάθε ομάδα (στο 36% και 28% αντίστοιχα).

Το 86% των Ρεπουμπλικάνων εγκρίνει τον Τραμπ, ενώ το 93% των Δημοκρατικών τον αποδοκιμάζει. Ωστόσο, στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους η αποδοχή έχει κατρακυλήσει στο 31%, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα της πολιτικής του καριέρας.

Σε όλα σχεδόν τα σημαντικά ζητήματα, τα ποσοστά του Τραμπ έχουν υποχωρήσει. Στα οικονομικά θέματα, η αποδοχή της πολιτικής του μειώθηκε κατά 5 μονάδες, φτάνοντας στο χαμηλό ρεκόρ του 39%. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του για τον χειρισμό της οικονομίας έπεσε κατά 13 μονάδες από τον Δεκέμβριο, ενώ ειδικά στο θέμα του πληθωρισμού καταγράφηκε μείωση αποδοχής κατά 9 μονάδες (στο 35%) και στους δασμούς κατά 4 μονάδες (επίσης στο 35%).

Στη διαχείριση της ομοσπονδιακής διακυβέρνησης, η αποδοχή του Τραμπ μειώθηκε 6 μονάδες (στο 42%), ενώ η εμπιστοσύνη ότι διορίζει τους καλύτερους ανθρώπους υποχώρησε στο 46%, μείωση 8 μονάδων από τον Δεκέμβριο.

Σχετικά με τη συνολική του προσέγγιση στην προεδρία, το 57% θεωρεί ότι θέτει άσκοπα τη χώρα σε κίνδυνο, ενώ μόλις το 43% βλέπει τις ενέργειές του ως αναγκαία ανατροπή για να διασφαλιστεί ένα καλύτερο μέλλον στις ΗΠΑ.

Στις εξωτερικές υποθέσεις, όπου έχει επιδείξει μια πιο φιλική στάση προς τη Ρωσία και έχει περικόψει προγράμματα εξωτερικής βοήθειας όπως το USAID, το 60% των ερωτηθέντων τον αποδοκιμάζει. Μόλις το 39% εγκρίνει τους χειρισμούς του, και μόνο το 50% έχει πια εμπιστοσύνη στις ικανότητές του στα της εξωτερικής πολιτικής, από 55% πριν αναλάβει.

Στο μεταναστευτικό, αν και είχε αρχικά δει άνοδο, η αποδοχή του έπεσε 6 μονάδες από τον Μάρτιο (στο 45%), ενώ η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του για το θέμα αυτό μειώθηκε στο 53% από 60% τον Δεκέμβριο.

Το μοναδικό ζήτημα όπου ο Τραμπ διατηρεί οριακά θετικά ποσοστά είναι στα θέματα φύλου και ταυτότητας τρανς ατόμων, με 51% των ερωτηθέντων να εγκρίνουν τις πολιτικές του (90% Ρεπουμπλικάνοι, 48% ανεξάρτητοι, 16% Δημοκρατικοί).

Αντίθετα, οι πρωτοβουλίες του στον τομέα του πολιτισμού, όπως η κατάληψη του ελέγχου του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Κένεντι και οι αλλαγές στα μουσεία του Σμιθσόνιαν, είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλείς. Το 64% τις θεωρεί ακατάλληλες.

NEW CNN POLL: Trump’s 41% approval rating at 100 days is lower than any president’s in at least seven decades. @ForecasterEnten joins @jessicadean to break down the warning signs for the White House. #InsidePolitics pic.twitter.com/Z6ocfNBKAN

— Inside Politics (@InsidePolitics) April 27, 2025