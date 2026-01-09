Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Η κοινή γνώμη καταδικάζει τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Real.gr

Αδικαιολόγητες θεωρεί η γερμανική κοινή γνώμη τις αμερικανικές ενέργειες στη Βενεζουέλα, ενώ εμφανίζεται διχασμένη σχετικά με την αντίδραση του Βερολίνου σε αυτές.

Η άποψη των Γερμανών για τις ΗΠΑ γίνεται ακόμη πιο επικριτική και εντείνεται η ανησυχία για τα θέματα ασφάλειας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το τελευταίο DeutschlandTrend της Infratest dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, το 72% των Γερμανών χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενώ μόνο το 12% εκφράζει αντίθετη άποψη. Αντίστοιχα, το 2003 το 80% θεωρούσε αδικαιολόγητη την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ, υπενθυμίζει το ARD. Σχετικά με την αντίδραση της Γερμανίας και της ΕΕ στην επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, το 50% δηλώνει ότι «πρέπει να καταδικάσουν σθεναρά, ακόμη και εάν εκνευρίσουν τον Τραμπ» και το 39% ότι «θα πρέπει να παραμείνουν συγκρατημένες ώστε να μην προκαλέσουν» τον Αμερικανό πρόεδρο. Μόνο το 15% των ερωτηθέντων θεωρεί πλέον αξιόπιστο εταίρο της ΗΠΑ, με την αντίθετη γνώμη να φθάνει στο 76%. Ως πλέον αξιόπιστοι εταίροι για τη Γερμανία αναδεικνύονται τώρα η Γαλλία με 78% και η Βρετανία με 74%. Η Ρωσία βρίσκεται στο τέλος της κατάταξης, με 9%. Το 84% δηλώνει επίσης «λίγο» έως «καθόλου» ικανοποιημένο από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Γερμανοί φαίνονται επίσης σε ποσοστό 70% πεπεισμένοι ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στις ΗΠΑ. Αντίθετη γνώμη εκφράζει το 20%. Το 53% δηλώνει ακόμη ότι η Γερμανία πρέπει να περιορίσει την εξάρτησή της από το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει δική της στρατιωτική δύναμη, με το 34% να διαφωνεί. Στο ερώτημα για τις ανησυχίες που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική, οι ερωτηθέντες δηλώνουν σε ποσοστό 81% ότι ανησυχούν για την αυξανόμενη επικράτηση του δικαίου του ισχυρότερου, το 69% για την ασφάλεια της Ευρώπης και το 62% για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) διατηρεί το προβάδισμα με 28% (+1) και ακολουθεί η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 25% και χωρίς μεταβολή του ποσοστού της. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) βρίσκεται στο 13% (-1), οι Πράσινοι χωρίς μεταβολή στο 12%, όπως και η Αριστερά στο 10%. Μόνο το 20% δηλώνει «ικανοποιημένο» και «πολύ ικανοποιημένο» από το έργο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ενώ το 78% δηλώνει «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένο. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει βελτιώσει αισθητά την εικόνα της στο μεταναστευτικό, με το 32% να εκφράζει θετική γνώμη (+23) και το 61% αρνητική (-24).