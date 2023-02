Δημοσκόπηση: Καταρρέουν τα ποσοστά του Ερντογάν - ΒΙΝΤΕΟ

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας ALF τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Λαϊκή Συμμαχία (Ερντογάν - Μπαχτσελί) 35,1%

Συμμαχία του Έθνους (Κιλιτσντάρογλου-Ακσενέρ) 47,6%

Φιλοκουρδικό HDP 9,8%.

Μεγάλη ήταν η συγκίνηση στο γήπεδο της Μπεσίκτας, όταν οι οπαδοί πέταξαν χιλιάδες λούτρινα ζωάκια στο γήπεδο για τα παιδιά των σεισμών. Τα αρκουδάκια θα δοθούν σε παιδιά των σεισμόπληκτων περιοχών.

Besiktas fans threw toys and stuffed animals onto the pitch to be sent to children who were affected by the earthquakes.

The beautiful game ?? pic.twitter.com/pzGyUiD7hr