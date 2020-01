Δημοσκόπηση: Να γίνουν καταθέσεις στη δίκη του Τραμπ επιθυμούν οι περισσότεροι Αμερικανοί - Πόσοι επιθυμούν να καθαιρεθεί

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Περί το 44% των Αμερικανών θεωρεί πως ο Τραμπ πρέπει να καθαιρεθεί από το αξίωμά του, άλλο ένα 15% θεωρεί ότι πρέπει να υποστεί επίσημη δημόσια επίπληξη, ενώ το 31% θεωρεί πως η υπόθεση πρέπει να μπει στο αρχείο.

Ως τώρα ο Τραμπ έχει απορρίψει τα αιτήματα των Δημοκρατικών να τους παραδοθούν έγγραφα που συνδέονται με τις ενέργειες της κυβέρνησής του στην Ουκρανία το 2019. Έχει επίσης παροτρύνει πρώην και νυν αξιωματούχους, όπως ο τέως σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Μπόλτον και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, να μη συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Μέχρι στιγμής οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία τάσσονται στο πλευρό του προέδρου, απέρριψαν τις αιτήσεις να δοθούν στο σώμα έγγραφα του Λευκού Οίκου ή άλλων κυβερνητικών θεσμών και απέρριψαν την απαίτηση να γίνουν καταθέσεις.

Some 72% of Americans want witnesses in Trump’s #impeachment trial to testify, a new Reuters/Ipsos poll shows, with 44% saying the president should be removed from office https://t.co/uP5tzFr2dypic.twitter.com/izwWu8P3tI