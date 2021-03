Διώρυγα του Σουέζ: Αποκολλήθηκε το πλοίο Ever Given

Τα ρυμουλκά και τα συνεργεία που εργάζονταν ασταμάτητα μπόρεσαν να απεγκλωβίσουν εν μέρει το γιγαντιαίο φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που είχε προσαράξει και κλείσει τη Διώρυγα του Σουέζ την 23η Μαρτίου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο την εταιρεία Inchcape Shipping.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-TASS

Το Ever Given, πλοίο με εκτόπισμα 220.000 τόνων, ανήκει στην ιαπωνική Shoei Kisen και το διαχειρίζεται η Evergreen Marine υπό την παναμαϊκή σημαία.

Η προσάραξή του εξαιτίας ριπής ανέμου εν μέσω αμμοθύελλας έκλεισε τη Διώρυγα, με αποτέλεσμα 369 σκάφη που σκόπευαν να τη διαπλεύσουν να αποκλειστούν.

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!

Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL