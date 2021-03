Διώρυγα του Σουέζ: Αποκολλήθηκε το πλοίο Ever Given - Οι πρώτες εικόνες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-TASS

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το πρυμναίο τμήμα του σκάφους να έχει στρίψει, ανοίγοντας το κανάλι. Σε άλλα βίντεο, που δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν άμεσα, ακούγονται επευφημίες πληρωμάτων και κόρνες άλλων πλοίων που πανηγυρίζουν.

at 4.30 am local time and was being secured at the moment, Inchcape, a global provider of marine services said on Twitter __ REUTERS #Egypt #Suez #SuezCanal #EVERGIVEN #Evergreen #BreakingNews | #????_?????? #???????_??????? #???? pic.twitter.com/HxFAW2LUzw

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος εντοπισμού πλοίων Vessel Finder μετέβαλε την κατάσταση του Ever Given σε «εν πλω».

The back of the Ever Given container ship, which has been stuck in the Suez Canal for almost a week, has been dislodged from the canal bank as salvage crews work to refloat the vessel. https://t.co/Tj96Bwl7Pt