Διπλή τουρκική NAVTEX για ασκήσεις με πραγματικά πυρά

Η υδρογραφική υπηρεσία Σμύρνης του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε δύο Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά ανάμεσα σε Λέσβο και Χίο. Οι δυο περιοχές είναι κοντά στα τουρκικά παράλια, δεν δεσμεύει τμήμα των ελληνικών χωρικών υδάτων, αντίθετα πιάνει κομμάτι σε διεθνή ύδατα.

enikos, Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως δηλώνεται στις δύο οδηγίες προς ναυτιλομένους οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Οι δυο Navtex: TURNHOS N/W : 1176/20 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 18-09-2020 18:55) TURNHOS N/W : 1176/20 AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 19 AND 20 SEP 20 FROM 0600Z TO 0730Z IN AREA BOUNDED BY;

38 51.00 N - 026 19.00 E

38 55.00 N - 026 05.00 E

38 43.00 N - 026 02.00 E

38 42.00 N - 026 19.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 200830Z SEP 20.

TURNHOS N/W : 1175/20 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 18-09-2020 18:55)

TURNHOS N/W : 1175/20

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 19 AND 20 SEP 20 FROM 0300Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY;

38 39.97 N - 026 44.10 E

38 41.93 N - 026 18.97 E

38 50.93 N - 026 18.97 E

38 50.93 N - 026 35.97 E

38 57.82 N - 026 47.78 E

38 57.40 N - 026 47.80 E

38 44.20 N - 026 45.30 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 200930Z SEP 20.