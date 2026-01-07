Διπλό χτύπημα των ΗΠΑ: Κατέλαβαν και δεύτερο δεξαμενόπλοιο σε διεθνή ύδατα μετά το «Marinera» - Real.gr

Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την κατάσχεση και δεύτερου πλοίου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της εκστρατείας τους κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας.

«Σε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πριν από την αυγή σήμερα το πρωί, το υπουργείο Άμυνας, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, συνέλαβε χωρίς περιστατικά ένα χωρίς σημαία, υπό κυρώσεις, βυτιοφόρο σκάφος του ”σκιώδους στόλου”.

Το πλοίο που κατασχέθηκε, το M/T Sophia, λειτουργούσε σε διεθνή ύδατα και διεξήγαγε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή συνοδεύει το M/T Sophia στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέσω της Επιχείρησης Southern Spear, το υπουργείο Πολέμου παραμένει αταλάντευτο στην αποστολή του να καταστέλλει τις παράνομες δραστηριότητες στο Δυτικό Ημισφαίριο. Θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και τη δύναμη σε ολόκληρη την Αμερική».

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident. The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026



Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό πως οι αμερικανικές Αρχές προχώρησαν στην κατάληψη του τάνκερ «Marinera», το οποίοι συνδέεται με τη Βενεζουέλα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (US European Command) ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ “ανακοίνωσαν σήμερα την κατάσχεση του M/V Bella 1 για παραβιάσεις των αμερικανικών κυρώσεων».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, πρόσθεσε ότι “το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό κατόπιν εντάλματος που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού προηγουμένως εντοπίστηκε και παρακολουθήθηκε από το σκάφος της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ USCGC Munro».

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της έντασης με τη Ρωσία, ξεκίνησε αφού το πλοίο – που αρχικά έφερε την ονομασία Bella-1 – κατάφερε να διαφύγει από τον αμερικανικό «αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το τάνκερ απέτρεψε και απόπειρες επιβίβασης δυνάμεων της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports. The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026



Όπως πρόσθεσαν, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση βρίσκονταν και ρωσικά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων και ένα ρωσικό υποβρύχιο.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο πλέον ονομάζεται Marinera και πλέει υπό ρωσική σημαία, αποτελεί το πιο πρόσφατο πλοίο που στοχοποιείται από την αμερικανική Ακτοφυλακή, στο πλαίσιο της εκστρατείας αυξημένης πίεσης κατά της Βενεζουέλας που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.