Διπλωματικές επαφές Συρίας-Ισραήλ στη Γαλλία με σκοπό την «αποκλιμάκωση» - Real.gr

Ο σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε χθες Τρίτη με ισραηλινή αντιπροσωπεία στο Παρίσι για συνομιλίες αφιερωμένες στην «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο γειτονικές χώρες, ώστε να ενισχυθεί η «σταθερότητα στην περιοχή», μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Οι συνομιλίες αφορούσαν «αριθμό φακέλων που συνδέονται με την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και στη νότια Συρία» και «την αποκλιμάκωση και τη μη επέμβαση στις συριακές εσωτερικές υποθέσεις», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η de facto κυβέρνηση της Συρίας και το Ισραήλ διεξάγουν εδώ και κάποιο καιρό συνομιλίες με μεσολάβηση των ΗΠΑ για να αποκλιμακωθεί η ένταση στη νότια Συρία.

Οι αντιπροσωπείες των δυο χωρών αναφέρθηκαν επίσης στην «επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός» στην περιοχή Σουάιντα, όπου ζουν κατά πλειονότητα μέλη της μειονότητας των Δρούζων, όπου συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 1.400 ανθρώπους, σύμφωνα με ΜΚΟ, και πυροδότησαν στρατιωτική επέμβαση του Ισραήλ.

Εθίγη το ζήτημα της επιστροφής των δυο χωρών σε συμφωνία απεμπλοκής του 1974, δυνάμει της οποίας είχε δημιουργηθεί ουδέτερη ζώνη.

«Οι συνομιλίες έγιναν με αμερικανική μεσολάβηση, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για να ενισχυθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα στη Συρία και να προφυλαχθεί η ενότητα και η εδαφική ακεραιότητά της», πρόσθεσε το SANA.

Από τεχνική άποψη, η Συρία και το Ισραήλ συνεχίζουν να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Μολαταύτα βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές ενόψει «αποκλιμάκωσης» και έγιναν συναντήσεις τον Ιούλιο.

Οι συγκρούσεις έγιναν κυρίως μεταξύ μελών της μειονότητας των Δρούζων, που η κυβέρνηση του Ισραήλ λέει πως εννοεί να προστατεύσει, και σουνιτικές φυλές, κυρίως Βεδουίνων.

Τον Ιούλιο, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα σε προεδρικό παλάτι και στο γενικό αρχηγείο του συριακού στρατού στη Δαμασκό για να αναγκάσει τη de facto κυβέρνηση να αποσύρει στρατεύματα που έστειλε στη Σουάιντα.

Κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός από τις αρχές τη 19η Ιουλίου, έπειτα από ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως διαπραγματεύτηκε συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Συρία για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Η εύθραυστη εκεχειρία τηρείται γενικά, όμως η ένταση παραμένει οξυμένη στην επαρχία Σουάιντα.

Μετά την πτώση τον Δεκέμβριο του Μπασάρ αλ Άσαντ και την έλευση στην εξουσία ισλαμιστών, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία και χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της.

