Διπλωματικό πόκερ για την Ουκρανία:  Οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη και ο παράγοντας Τραμπ - Real.gr

Σε παιχνίδι για γερά νεύρα εξελίσσεται η πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη. Ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για πρώτη φορά μετά το 2019.

Ο Ζελένσκι, δήλωσε πάντως πρόθυμος να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη. «Περιμένουμε κατάπαυση του πυρός (από τη Δευτέρα), η πρόταση είναι στο τραπέζι. Πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός. Αρκετά μεγάλη σε διάρκεια, ώστε να παρέχει την απαραίτητη βάση για διπλωματία, που θα μπορούσε να φέρει την ειρήνη πολύ πιο κοντά. Θα βρίσκομαι στην Τουρκία την Πέμπτη, 15 Μαΐου και θα περιμένω τον Πούτιν, αυτοπροσώπως», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Τα τελεσίγραφα στη Ρωσία είναι απαράδεκτα, δεν είναι σωστά. Δεν μπορεί κανείς να μιλά στη Ρωσία με αυτό τον τρόπο», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ για τα τλεσίγραφα των Ευρωπαίων, χωρίς να αναφερθεί σε κατάπαυση του πυρός.

Μέχρι τώρα ο Λευκός Οίκος δεν έχει πάρει επίσημη θέση, πέρα από κάποιες αναρτήσεις του Τραμπ, που καλεί τις δύο πλευρές να καθίσουν άμεσα στο τραπέζι των συνομιλιών.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε στον Ουκρανό πρόεδρο να δεχτεί έτσι ώστε να φανεί ποιες είναι οι προθέσεις του Πούτιν. Εκφράζοντας πάντως τις αμφιβολίες του για ένα θετικό αποτέλεσμα.

«Έχω αρχίσει να αμφιβάλλω ότι η Ουκρανία θα προχωρήσει σε συμφωνία με τον Πούτιν, που είναι πολύ απασχολημένος με τους εορτασμούς της Νίκης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος δεν θα είχε κερδηθεί (ούτε καν!) χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην τελευταία του τοποθέτηση ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη για να συμμετάσχει σε συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν την Πέμπτη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Τραμπ ξεκινά περιοδεία στη Μέση Ανατολή και θα επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

«Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσμα από τη συνάντηση της Πέμπτης στην Τουρκία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Σκεφτόμουν να πάω εκεί αεροπορικώς. Δεν ξέρω πού θα βρίσκομαι την Πέμπτη. Έχω τόσες πολλές συναντήσεις, αλλά σκεφτόμουν όντως να πάω εκεί. Υπάρχει μια πιθανότητα, υποθέτω, αν πιστεύω ότι μπορούν να συμβούν πράγματα, αλλά πρέπει να το τελειώσουμε αυτό», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σε ανάρτηση που έκανε μετά την τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ντόναλντ Τραμπ στις συνομιλίες με τη Ρωσία στην Τουρκία και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα «αποφύγει τη συνάντηση».

«Όλοι μας στην Ουκρανία θα εκτιμούσαμε εάν ο πρόεδρος Τραμπ μπορούσε να είναι εκεί μαζί μας σε αυτή τη συνάντηση στην Τουρκία. Αυτή είναι μία καλή ιδέα. Μπορούμε να αλλάξουμε πολλά», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ. Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «μπορεί πράγματι να φιλοξενήσει συνάντηση υψηλού επιπέδου».

I supported @POTUS idea of a full and unconditional ceasefire — long enough to provide the foundation for diplomacy. And we want it, we are ready to uphold silence on our end.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην επικείμενη συνάντηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη (15/5) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και προέτρεψε τις δύο πλευρές να επωφεληθούν από τις πρόσφατες επαφές για την επίτευξη συμφωνίας προς την κατεύθυνση της ειρήνης στην Ουκρανία.

«Ως χώρα που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των μερών, εκφράσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στις συνομιλίες και ότι θα χαρούμε να τις φιλοξενήσουμε», δήλωσε ο Ερντογάν, αναφερόμενος στις απευθείας συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας που αναμένεται να διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη.

«Ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας έχει ανοίξει με τις πρόσφατες επαφές. Ελπίζουμε ότι αυτή η ευκαιρία δεν θα πάει χαμένη», δήλωσε ο Ερντογάν μετά τη συνομιλία του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Χ, σημειώνοντας πως συζήτησαν τις λεπτομέρειες της συνάντησης στην Τουρκία.

«Μίλησα με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να συζητήσουμε βασικές λεπτομέρειες της συνάντησης στην Τουρκία, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη και την προθυμία του να διευκολύνει τη διπλωματία στο υψηλότερο επίπεδο. Συμμεριζόμαστε κοινή άποψη για την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός.

Είναι επίσης απαραίτητο οι εταίροι μας να διασφαλίσουν την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός. Είμαστε έτοιμοι για άμεσες συνομιλίες με τον Πούτιν. Είναι ζωτικής σημασίας εμείς στην Ευρώπη να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας. Θα παραμείνουμε σε συνεχή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τις κοινές μας προσπάθειες για τη διασφάλιση της ειρήνης».

I spoke with the President of Türkiye @RTErdogan to discuss key details of the meeting in Türkiye, which could help bring an end to the war. I am grateful for his support and readiness to facilitate diplomacy at the highest level. We share a common view on the need for a… pic.twitter.com/BX1pw28f3x

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2025