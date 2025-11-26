Διπλωματικό θρίλερ για το Ουκρανικό - Δυσαρέσκεια της Μόσχας για τη διαρροή της επικοινωνίας Γουίτκοφ με τον σύμβουλο του Πούτιν - Real.gr

Το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, βασίστηκε σε ένα ρωσικό “non-paper” που υποβλήθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ τον Οκτώβριο, διαβεβαίωσαν το Reuters με τρεις ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι Ρώσοι κοινοποίησαν το έγγραφο σε ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους στα μέσα Οκτωβρίου, μετά από συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ουάσινγκτον, ανέφεραν οι πηγές.

Το non-paper περιείχε διατυπώσεις που η ρωσική κυβέρνηση είχε προτείνει παλαιότερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων που η Ουκρανία είχε απορρίψει, όπως η παραχώρηση ενός σημαντικού τμήματος της επικράτειάς της στα ανατολικά.

Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαίωση ότι το έγγραφο ήταν βασικό στοιχείο του ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και οι πρεσβείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το non-paper, αλλά επικαλέστηκε τα σχόλια του Τραμπ ότι ήταν αισιόδοξος για την πρόοδο του σχεδίου των 28 σημείων.

«Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το Ειρηνευτικό Σχέδιο, έχω δώσει εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς», έγραψε ο Τραμπ.

Σκεπτικισμός για τη ρωσική επιρροή

Δεν είναι σαφές γιατί και πώς η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε να βασιστεί στο ρωσικό έγγραφο για να διαμορφώσει του δικό της ειρηνευτικό σχέδιο. Μετά την υποβολή του, ο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το κείμενο, ανέφεραν οι πηγές του ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα, ο Ρούμπιο παραδέχτηκε ότι έλαβε «πολυάριθμα γραπτά ανεπίσημα έγγραφα και τέτοια πράγματα», χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Από τότε που το ειρηνευτικό σχέδιο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios την περασμένη εβδομάδα, έχει αυξηθεί ο σκεπτικισμός μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και νομοθετών, πολλοί από τους οποίους βλέπουν το σχέδιο ως μια λίστα ρωσικών θέσεων και όχι ως μια σοβαρή πρόταση.

Το σχέδιο καταρτίστηκε τουλάχιστον εν μέρει κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής ενός από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Ρωσίας, στο Μαϊάμι τον περασμένο μήνα. Λίγοι εντός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Λευκού Οίκου ήταν ενήμεροι για τη συνάντηση αυτή, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Αναθεώρηση του Αμερικανικού σχεδίου

Η πρόταση των ΗΠΑ, η οποία αιφνιδίασε πολλούς αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον και την Ευρώπη, πυροδότησε μια σειρά από διπλωματικές ενέργειες σε τρεις ηπείρους. Το αρχικό σχέδιο έχει αλλάξει δραματικά από τότε: Εννέα από τα αρχικά 28 σημεία έχουν περικοπεί μετά από συνομιλίες μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ABC News.

Την Τρίτη (25/11), Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υποστηρίζουν το τροποποιημένο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας που προέκυψε από τις τελευταίες συνομιλίες, αλλά τόνισαν ότι τα πιο ευαίσθητα ζητήματα – όπως οι εδαφικές παραχωρήσεις – πρέπει να επιλυθούν σε μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ.

Ο Ουσάκοφ θα είναι σε επαφή με τον Γουίτκοφ σχετικά με τη διαρροή της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε σήμερα ότι θα είναι σε επαφή με τον Αμερικανό προεδρικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ σχετικά με την υποτιθέμενη διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας των δύο ανδρών, κάτι που χαρακτήρισε απαράδεκτο.

Ο Ουσάκοφ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν θα ρωτήσει τον Γουίτκοφ για τη διαρροή όταν ο Αμερικάνος αξιωματούχος θα επισκεφθεί τη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα για να συναντήσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Για τη διαρροή; Θα ανταλλάξουμε απόψεις τηλεφωνικά», απάντησε ο Ουσάκοφ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News δημοσίευσε νωρίτερα απομαγνητοφωνημένο κείμενο από τηλεφωνική επικοινωνία στις 14 Οκτωβρίου κατά την οποία ο Γουίτκοφ φέρεται να δήλωσε στον Ουσάκοφ ότι θα πρέπει να δουλέψουν μαζί πάνω σ’ ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός για την Ουκρανία και ότι ο Πούτιν θα πρέπει στη συνέχεια να το θέσει υπόψη του Τραμπ.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι κάποια από αυτά που διέρρευσαν είναι «ψευδή» και ότι δεν θα σχολιάσει τα υπόλοιπα διότι το τηλεφώνημα ήταν εμπιστευτικό. Η διαρροή συζήτησης ενός σοβαρού θέματος είναι «φυσικά απαράδεκτη», πρόσθεσε.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε νωρίτερα ότι η διαρροή της τηλεφωνικής συνομιλίας ήταν απόπειρα να μπουν εμπόδια στις συνομιλίες για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Τι δήλωσε το Κρεμλίνο για το Αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε σήμερα ότι το τελευταίο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία απαιτεί «σοβαρή ανάλυση» από τη Μόσχα και δεν έχει συζητηθεί μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων σε συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι αυτή την εβδομάδα.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι εκπρόσωποι των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών βρέθηκαν στην πόλη του Κόλπου για να συναντηθούν με τους Ουκρανούς ομολόγους τους και να συζητήσουν «πολύ ευαίσθητα θέματα», όπως οι ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Ενώ βρίσκονταν εκεί, συνάντησαν επίσης τον Αμερικανό υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ, δήλωσε χθες στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι η συνάντηση με τον Αμερικανό αξιωματούχο ήταν μη προγραμματισμένη και ότι το πιο πρόσφατο ειρηνευτικό σχέδιο που εκπόνησαν οι ΗΠΑ δεν συζητήθηκε. Δεν διευκρίνισε για τι ακριβώς συζήτησαν.

«Όχι, το ειρηνευτικό σχέδιο δεν συζητήθηκε στο Αμπού Ντάμπι. Το ειρηνευτικό σχέδιο δεν έχει συζητηθεί λεπτομερώς με κανένα», δήλωσε ο Ουσάκοφ στο Πάβελ Ζαρούμπιν, δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

«Το είδαμε, μας δόθηκε, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα συζητήσεις».

Ο Ουσάκοφ πρόσθεσε ότι οι προτάσεις απαιτούν «πραγματικά σοβαρή ανάλυση, σοβαρή συζήτηση».

«Ορισμένα σημεία, μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικά, αλλά πολλά άλλα χρήζουν ιδιαίτερης συζήτησης μεταξύ ειδικών», δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ο Ουσάκοφ.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε επίσης «ανώφελες» τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να διαδραματίσουν ρόλο στη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, τη στιγμή που εντείνονται οι διπλωματικές ενέργειες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο.

«Οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν να αναμιχθούν σε όλες αυτές τις υποθέσεις, με τρόπο εντελώς ανώφελο, μου φαίνεται», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

Πεσκόφ: Πρόωρο να πει κανείς εάν είναι κοντά η ειρήνη στην Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι είναι πρόωρο να μιλά κανείς για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στο άμεσο μέλλον για την Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν μια ειρηνευτική συμφωνία είναι κοντά, ο Πεσκόφ απάντησε: «Περιμένετε, είναι πρόωρο να το πούμε αυτό».

Ουκρανία: Διπλωματικός πυρετός, ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια

Αν και η διπλωματική δραστηριότητα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εντείνεται, καθώς, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μόνον «μερικά σημεία διαφωνίας» απομένουν ακόμη να ρυθμιστούν, τα ρωσικά πλήγματα στη χώρα συνεχίστηκαν σήμερα χωρίς ανάπαυλα, προκαλώντας τον τραυματισμό 19 ανθρώπων και σοβαρές ζημιές σε κτίρια και οχήματα στη Ζαπορίζια.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την περασμένη νύχτα μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην πόλη αυτή στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Ο Ιβάν Φεντόροφ, ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ότι 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, η οποία κατέστρεψε καταστήματα και προκάλεσε ζημιές σε 31 πολυκατοικίες και 20 ιδιωτικές κατοικίες. Από τους τραυματίες, 8 νοσηλεύονται, διευκρίνισε.

«Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη σε 12 σημεία», ανέφερε επίσης σε βίντεό του που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. «Έχει αναπτυχθεί ο μέγιστος αριθμός μονάδων από τις Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, την εθνική αστυνομία και τις ιατρικές μας ομάδες».

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν πυροσβέστες να αγωνίζονται να σβήσουν πυρκαγιές σε πολυώροφες πολυκατοικίες και οχήματα στους δρόμους της πόλης.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε εν τω μεταξύ ότι κατέρριψε 72 από τα 90 drones και 2 βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά την επίθεσή της σε όλη την ουκρανική επικράτεια στη διάρκεια της νύχτας.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υπό τον έλεγχό τους μεγάλα κομμάτια εδάφους στην περιφέρεια της Ζαπορίζια και προσφάτως κερδίζουν έδαφος, αν και η ομώνυμη πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ο διορισθείς από τη Ρωσία επικεφαλής της περιφέρειας της Ζαπορίζια στα εδάφη που ελέγχει η Ρωσία, ο Γεβγκένι Μπελίτσκι, δήλωσε από την πλευρά του ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε υποδομή του δικτύου ηλεκτροδότησης στις υπό ρωσική κατοχή περιοχές.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Μπελίτσκι διευκρίνισε ότι έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος σε 40.000 πελάτες σε υπό ρωσικό έλεγχο πόλεις της περιφέρειας.

–Διπλωματικός πυρετός—

Την ίδια ώρα η διπλωματική δραστηριότητα για τον τερματισμό του πολέμου εντείνεται και ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να μεταβεί στη Μόσχα «την προσεχή εβδομάδα» για επίσκεψη, η οποία επιβεβαιώθηκε σήμερα το πρωί από το Κρεμλίνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε από το προεδρικό αεροσκάφος που τον μετέφερε στη Φλόριντα, όπου θα περάσει μερικές ημέρες για τη γιορτή της Ημέρας των Ευχαριστιών, ότι ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, μεσολαβητής χωρίς επίσημο ρόλο, «ίσως» να μετάσχει στη συνάντηση.

Παράλληλα ο υπουργός Στρατού Ξηράς των ΗΠΑ, ο Νταν Ντρίσκολ, αφού είχε συνομιλίες με τους Ρώσους στο Αμπού Ντάμπι, θα συναντήσει από την πλευρά του τους Ουκρανούς.

«Έλλειψη ρωσικής βούλησης»

Ευρωπαίοι ηγέτες μετρίασαν ωστόσο την αμερικανική αισιοδοξία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι υπάρχει «επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια δίκαιη ειρήνη», αλλά παράλληλα εξέφρασε τη λύπη του για την έλλειψη «ρωσικής βούλησης να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός» έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται σε αμερικανικό προσχέδιο, του οποίου αρχική εκδοχή που κρίθηκε πολύ ευνοϊκή για τη Μόσχα από το Κίεβο και Ευρωπαίους συμμάχους του, τροποποιήθηκε ύστερα από συνομιλίες την Κυριακή στη Γενεύη ανάμεσα σε αμερικανική, ουκρανική και ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία.

Η τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου είναι «σημαντικά καλύτερη» για το Κίεβο, αναγνώρισε χθες στο AFP πηγή με γνώση του θέματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε ότι ο ίδιος θα συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του «μόνον όταν θα συναφθεί ή θα έχει φτάσει στα τελικά στάδια η συμφωνία για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», ενώ το Κίεβο πιέζει αντιθέτως για μια συνάντηση γρήγορα ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι υπολογίζει σε μια «ενεργή συνεργασία» με τον Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας «ιδιαίτερα κυνικό» το γεγονός ότι η Μόσχα συνεχίζει να βομβαρδίζει τη χώρα του ενώ διεξάγονται ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μπαράζ ρωσικών drones και πυραύλων εξαπολύθηκε στο Κίεβο τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους.

Εδάφη και εγγυήσεις

Η τελευταία εκδοχή του σχεδίου επιτρέπει στην Ουκρανία να διατηρήσει στρατό 800.000 μελών, έναντι 600.000 στρατιωτικών που προέβλεπε στην πρώτη μορφή του. «Δεν είναι ζήτημα πλαφόν, αυτός είναι σχεδόν ο σημερινός αριθμός τους», σύμφωνα με την ίδια πηγή που έχει γνώση του ζητήματος, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ορισμένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα, ιδιαίτερα τα εδαφικά, θα μπορούν να «συζητηθούν σε προεδρικό επίπεδο», συνέχισε η ίδια πηγή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες σε «μακρές και περίπλοκες» διαπραγματεύσεις για τη χάραξη «συνόρων».

Άλλο ευαίσθητο ζήτημα, αυτό των εγγυήσεων ασφαλείας που θα λάβει η Ουκρανία, βρίσκεται υπό συζήτηση με τους Ευρωπαίους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, βεβαιώνοντας ότι «η Ευρώπη θα εμπλακεί πολύ σε αυτό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε εξάλλου τον ειδικό του απεσταλμένο, αφού το πρακτορείο Bloomberg αποκάλυψε τηλεφωνική συνομιλία στην οποία ο Στιβ Γουίτκοφ συμβουλεύει έναν υψηλόβαθμο Ρώσο αξιωματούχο σχετικά με τον καλύτερο τρόπο να παρουσιάσει ένα σχέδιο διευθέτησης της σύγκρουσης στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο δημοσίευσε την απομαγνητοφώνηση συνδιάλεξης τον Οκτώβριο ανάμεσα στον πρώην επιχειρηματία και τον Γιούρι Ουσάκοφ, διπλωματικό σύμβουλο του Ρώσου προέδρου, στην οποία θίγεται ένα μελλοντικό σχέδιο διευθέτησης της σύγκρουσης, εμπνευσμένο από αυτό για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, και συμβουλές για το πώς θα προχωρήσει.

Ο Στιβ Γουίτκοφ προτείνει κυρίως τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία ο τελευταίος «θα συγχαρεί τον (Αμερικανό) πρόεδρο γι’ αυτήν την επιτυχία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει ακούσει την εν λόγω συνομιλία, αλλά έκρινε ότι πρόκειται για μια «στάνταρ» τεχνική διαπραγμάτευσης.

Ρωσική προέλαση

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε από την πλευρά του χθες ότι η Ρωσία περιμένει από τις ΗΠΑ να της παρουσιάσουν τη νέα εκδοχή της πρότασής τους.

Οι χώρες του «Συνασπισμού των Προθύμων» που υποστηρίζουν την Ουκρανία είχαν εξάλλου χθες τηλεδιάσκεψη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε ότι ο δρόμος προς μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία είναι «ακόμη μακρύς» και «δύσκολος», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε «να συνεχιστεί να ασκείται πίεση» στη Ρωσία.

Την ίδια ώρα στο πεδίο των μαχών, ο ρωσικός στρατός, που ελέγχει σχεδόν ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, συνεχίζει να προωθείται βραδέως κατά μήκος της ανατολικής γραμμής του μετώπου, ανακοινώνοντας τις τελευταίες μέρες την κατάληψη χωριών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters, Ertnews