Διπλωματικό τσουνάμι για την Ουκρανία: Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα δώσουν το «παρών» στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Real.gr

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί αύριο στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συμμετάσχει στην συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πριν από λίγο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Ο καγκελάριος Μερτς θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες θα καλύψουν, μεταξύ άλλων, εγγυήσεις ασφαλείας, ζητήματα εδαφών και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη στην Ουκρανία, στην άμυνά της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης μέσω κυρώσεων», πρόσθεσε αναφερόμενος στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για να συνοδεύσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχιστεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε θα μεταβεί και αυτός στην Ουάσινγκτον αύριο Δευτέρα μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε η ομάδα του.

«Ο Γενικός Γραμματέας θα συμμετάσχει σε συνάντηση που θα φιλοξενήσει ο Αμερικανός πρόεδρος», υπογραμμίζει η ανακοίνωσή του.

Επιπλέον, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον αύριο Δευτέρα για τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της.

Παρούσα η φον ντερ Λάιεν κατόπιν αιτήματος Ζελένσκι

Νωρίτερα, σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα λάβει μέρος στη συνάντηση. Σε ανάρτησή της στο X έγραψε: «Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο αύριο».

«Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω σε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», τόνισε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο Χ.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels. Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC. At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Χθες Σάββατο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε πως Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν μέσα στην ημέρα αν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντησή του με τον Τραμπ

Στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα βιντεοδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε χθες το Ελιζέ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε επίσης σήμερα ότι θα υποδεχθεί αργότερα σήμερα στις Βρυξέλλες τον Ουκρανό πρόεδρο και θα συμμετάσχουν μαζί στη βιντεοδιάσκεψη αυτή.

Νέα τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων «προθύμων» πριν μεταβεί ο Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που αποτελούν τον «συνασπισμό των προθύμων» πρόκειται να πραγματοποιήσουν νέα τηλεδιάσκεψη την Κυριακή, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο συνασπισμός – υπό την προεδρία του Βρετανού Κιρ Στάρμερ, του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς επιδιώκει συγκεκριμένη δέσμευση από τον Τραμπ για εγγύηση ασφάλειας που θα λειτουργήσει ως ισχυρό ανάχωμα σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με το SkyNews.