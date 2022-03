Διπλωματικό αδιέξοδο στις σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας: Σκληρές μάχες με τους Τσετσένους στη Μαριούπολη - Βίντεο- LIVE εικόνα

Συνεχίζεται η ολομέτωπη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία για 23η ημέρα, με τη Μόσχα να εντείνει την επίθεσή της. Απανωτές εκρήξεις σημειώνονται στο Κίεβο, δραματική η κατάσταση στη Μαριούπολη, υπό πολιορκία και η Οδησσός.

Ο επικεφαλής των βρετανικών αμυντικών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσε πως η Ρωσία έχει αλλάξει στρατηγική στην Ουκρανία και πως πλέον κάνει «παράτολμη χρήση πυρών χωρίς διακρίσεις». Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Μαριούπολης, Βαντίμ Μποϊτσένκο, δήλωσε στο BBC ότι οι μάχες έχουν φθάσει πλέον στο κέντρο της πόλης, επιβεβαιώνοντας αναφορές που είχαν έρθει νωρίτερα.

«Οι μάχες με τανκς και πυροβόλα συνεχίζονται. Όλοι κρύβονται σε καταφύγια» σημείωσε. «Δεν έχει μείνει τίποτα από το κέντρο. Δεν υπάρχει ούτε σημείο μέσα στην πόλη που να μην υπάρχουν σημάδια του πολέμου».

Στο πεδίο της μάχης βρίσκονται πάνω από 1.000 Τσετσένοι, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης.

Φωτογραφίες με Τσετσένους από τη Μαριούπολη όπως τις δημοσιεύει η Daily Mail.

Ramzan Kadyrov has published combat footage from Mariupol, says it's Chechen soldiers engaging Azov fighters who took up position on the upper floors of a civilian residence pic.twitter.com/SJU9LOT8xS — Russians With Attitude (@RWApodcast) March 18, 2022

Fierce fighting continues on the streets of Mariupol. Soldiers of the Chechen special forces liberate building after building in Mariupol. pic.twitter.com/rGPlEV12vl — Spriter (@spriter99880) March 18, 2022

Παράλληλα, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Maxar, φαίνεται ότι η Μαριούπολη έχει μετατραπεί σε ερείπια, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πάνω από το 80% των κτιρίων έχει καταστραφεί εντελώς.

«Οι θέσεις μας είναι αμετάβλητες» λένε οι Ουκρανοί

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ουκρανικής ομάδας διαπραγμάτευσης και στενό συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, οι δηλώσεις των Ρώσων διαπραγματευτών εκφράζουν τα αιτήματα της Ρωσίας.

Ωστόσο, οι ουκρανικές θέσεις παραμένουν αμετάβλητες, έγραψε ο ίδιος στο Twitter, απαντώντας στον επικεφαλής της ρωσικής ομάδας διαπραγμάτευσης, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ποντολιάκ:

«Το στάτους των διαπραγματεύσεων. Οι δηλώσεις της ρωσικής πλευράς είναι απλά τα αιτήματά τους. Όλες οι δηλώσεις έχουν σκοπό, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσουν ένταση στα ΜΜΕ. Οι θέσεις μας είναι αμετάβλητες. Κατάπαυση του πυρός, απόσυρση των στρατευμάτων και ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας με ξεκάθαρους όρους».

Negotiation status. The statements of the Russian side are only their requesting positions. All statements are intended, inter alia, to provoke tension in the media. Our positions are unchanged. Ceasefire, withdrawal of troops & strong security guarantees with concrete formulas. — ??????? ??????? (@Podolyak_M) March 18, 2022

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες για να βγουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι ζωντανοί από το βομβαρδισμένο θέατρο της Μαριούπολης. Mέχρι στιγμής, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν υπάρχουν νεκροί.

Στο τελευταίο του διάγγελμα, ο Ζελένσκι τόνισε ότι εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου, ενώ τόνισε: «Υπενθυμίζουμε ξανά σε ορισμένους δυτικούς ηγέτες ότι θα είναι μια ηθική ήττα για αυτούς εάν η Ουκρανία δεν λάβει προηγμένα όπλα».

