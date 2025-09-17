Διπλωματικός μαραθώνιος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Νότια Κορέα για την γκάφα των Αμερικανών - Γιατί οι Κορεάτες δεν δέχθηκαν την «συγγνώμη» των ΗΠΑ - Real.gr

Μία επιχείρηση-γκάφα της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης βρέθηκε να τινάζει στον άερα επένδυση 7,5 δισεκατομμυρίων.

Πιο συγκεκριμένα, στο εργοτάξιο της Hyundai στη Τζόρτζια, οι αρχές συνέλαβαν και απέλασαν 317 Νοτιοκορεάτες, τεχνικούς και στελέχη, ως παράτυπους μετανάστες. Οι εν λόγω εργαζόμενοι είχαν σταλεί για να εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό για το νέο εργοστάσιο μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι αξιωματικοί σημάδευαν με τα όπλα τους εργάτες, ενώ κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι τους έβαλαν αλυσίδα στους αστραγάλους και άλλη μία γύρω από τη μέση, συνδεδεμένη με χειροπέδες

Some 300 South Korean workers returned home after an ICE raid at a Hyundai plant in Atlanta, sparking massive condemnation of the US in South Korea. While Seoul said President Donald Trump offered to let the workers stay to train Americans, only one person took up the offer. pic.twitter.com/1BKjP5bl8c — DW News (@dwnews) September 15, 2025

Η μητρική εταιρεία, το διπλωματικό προσωπικό της Κορεάτικης πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, καθώς και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, πίεσαν ώστε να λυθεί η παρεξήγηση και οι 317 εργαζόμενοι να αφεθούν ελεύθεροι. Ο πρόεδρος Τραμπ αντιλαμβανόμενος το μέγεθος της γκάφας παρενέβη για την απελευθέρωσή τους ώστε να συνεχίσουν το στήσιμο του εργοστασίου. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι μετά από όσα τράβηξαν δεν το δέχτηκαν και μάλιστα απαίτησαν να φύγουν με αεροπλάνο από τη Νότια Κορέα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, Τσο Χιουν, ζήτησε από την Ουάσιγκτον να διασφαλιστεί ότι οι εργάτες θα επιστρέψουν χωρίς να υποβληθούν σε σωματικούς περιορισμούς (χειροπέδες, δεσμά), πρακτική που ακολουθεί συνήθως η Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Τσο, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ «καλωσορίζουν τις επενδύσεις της Νότιας Κορέας» και θέλουν να «βαθύνουν τη συνεργασία».

Παράλληλα, ο ίδιος ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρότεινε οι Κορεάτες εργάτες να παραμείνουν στις ΗΠΑ, ώστε να εκπαιδεύσουν Αμερικανούς συναδέλφους. Τελικά, μόνο ένας αποδέχτηκε την πρόταση και έμεινε. Τελικά, ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ, έστειλε αεροπλάνο και επέστρεψαν με ειδική πτήση στη Σεούλ, όπου τους έγινε υποδοχή ηρώων.