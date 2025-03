Διπλωματικός πυρετός για την εκεχειρία στην Ουκρανία - Real.gr

Έντονο είναι το παρασκήνιο και το ερώτημα είναι ποιο μήνυμα του Πούτιν κομίζει ο Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, στον Ντόναλντ Τραμπ.

Κορυφώνεται ο διπλωματικός πυρετός για την εκεχειρία στην Ουκρανία. Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ επιστρέφει στην Ουάσινγκτον με μήνυμα του Πούτιν προς τον Τραμπ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διαρρεύσει καμία πληροφορία για τις μυστικές διαβουλεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Κρεμλίνου σχετικά με το σχέδιο κατάπαυσης πυρός στην Ουκρανία, ωστόσο ο Πούτιν στο μήνυμά του φέρεται να θέτει όρους ακόμα και για εδαφικά ζητήματα. Καθόλου τυχαία δεν φαίνεται να είναι και η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου οτι ο ουκρανικός στρατός είναι εξ ολοκλήρου περικυκλωμένος από τα ρωσικά στρατεύματα.

Στον Λευκό Οίκο προετοιμάζονται για το τηλεφώνημα Τραμπ – Πούτιν, η χρονική στιγμή του οποίου θα καθοριστεί από το μήνυμα που θα μεταφέρει στον Αμερικανό πρόεδρο ο ειδικός απεσταλμένος του, ο οποίος επιστρέφει στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σε αυτές τις μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ – για τις οποίες δεν έχει διαρρεύσει σχεδόν καμία λεπτομέρεια – τίθενται και τα εδαφικά ζητήματα με συγκεκριμένους χάρτες και γραμμές που χωρίζουν περιοχές. Όπως όλα δείχνουν, θα υπάρξουν σημαντικές παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας, κάτι για το οποίο ήδη προετοίμασε ο Τραμπ λέγοντας ότι τα στρατεύματα της βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή θεση, περικυκλωμένα και έτοιμα να συναντήσουν την καταστροφή. Χαρακτήρισε, επίσης, τις συζητήσεις που είχε με τον Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένος του, πολύ καλές και παραγωγικές και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο πόλεμος μπορεί και να φτάνει στο τέλος του, κινούμενος στην ίδια γραμμή με το Κρεμλίνο το οποίο είπε ότι υπάρχει κατανόηση μεταξύ των δύο προέδρων.

Ο Πούτιν γνωστοποίησε ότι η Μόσχα θα εγγυηθεί την ασφάλεια των Ουκρανών στρατιωτών που βρίσκονται στην περιοχή του Κουρσκ, εφόσον παραδοθούν.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, ο Πούτιν τόνισε ότι οι ουκρανικές αρχές πρέπει να δώσουν εντολή στους στρατιώτες τους να καταθέσουν τα όπλα τους.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Πούτιν είπε ότι «κάτι αρχίζει να κινείται», προσθέτοντας: «Θα δούμε τις θα βγει από αυτό».

Σε νέα ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος αμφισβητεί ευθέως τις ειρηνευτικές προθέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (14/3) ότι οι προσπάθειες της Ρωσίας να θέσει όρους για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία «περιπλέκουν και παρατείνουν τη διαδικασία».

«Η Ρωσία είναι η μόνη πλευρά που θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος και να καταρρεύσει η διπλωματία», δήλωσε στο X έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ωστόσο ότι βλέπει μια καλή ευκαιρία για να τερματισθεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, μετά την πρόταση για εκεχειρία 30 ημερών που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία, στην οποία η Μόσχα είπε ότι μπορεί να συμφωνήσει εφόσον υπάρξουν συγκεκριμένοι όροι.

I spoke with the Secretary of State of the Holy See, Cardinal Pietro Parolin. I wished Pope Francis a speedy recovery and thanked him for his prayers and moral support for our people, as well as for his efforts in facilitating the return of Ukrainian children illegally deported… pic.twitter.com/Cyw1TIvsWd

