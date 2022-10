Δισεκατομμυριούχος της Silicon Valley απαρνείται τη ρωσική του υπηκοότητα

Ιδρυτής του επενδυτικού ομίλου στο ίντερνετ Digital Sky Technologies (DST) και ένας από τους πρώτους που αγόρασαν μετοχές του αμερικανικού ομίλου Facebook, ο Μίλνερ είναι Ισραηλινός πολίτης από το 1999, διευκρινίζεται στην σελίδα του στο ίντερνετ.

Ο Μίλνερ, που έχει σπουδάσει φυσική, έχει εργαστεί για την Παγκόσμια Τράπεζα. Δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία και το 97% της περιουσίας του το έχει αποκτήσει εκτός Ρωσίας, προστίθεται στην ιστοσελίδα του, όπου διευκρινίζεται ότι "ο Γιούρι δεν έχει συναντήσει ποτέ τον (πρόεδρο της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν, είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά".

My family and I left Russia for good in 2014, after the Russian annexation of Crimea. And this summer, we officially completed the process of renouncing our Russian citizenship.