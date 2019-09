Δίχως τέλος ο πύρινος εφιάλτης στον Αμαζόνιο - Χιλιάδες νέες εστίες

Βίντεο: WSJ

Την Πέμπτη, η κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με διάταγμα την πρακτική των ελεγχόμενων καύσεων στο σύνολο της χώρας. Αλλά με νεότερο διάταγμα, που δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, η απαγόρευση περιορίστηκε στην περιοχή του Αμαζονίου όπως αυτή ορίζεται «νομικά»: στις εννέα Πολιτείες όπου εκτείνεται το τροπικό δάσος. Αλλού, θα επιτρέπεται, αλλά μόνο με άδεια των αρχών, για αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Από τον Ιανουάριο ως την 30ή Αυγούστου, σε όλη τη Βραζιλία καταγράφηκαν 88.816 εστίες φωτιάς, εκ των οποίων το 51,9% στον Αμαζόνιο, κάτι που συνδέεται άμεσα, κατά ειδικούς, με την κλιμάκωση της αποψίλωσης του τροπικού δάσους, μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

A defiant president, outraged environmentalists, 43,421 fires: What's at stake as the Amazon burns https://t.co/3fNB9M499Npic.twitter.com/GcM6t0UTfT