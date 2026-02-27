ΔΝΤ: Απαραίτητο για την Ουκρανία να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν - Real.gr

Ο επικεφαλής της αποστολής του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ουκρανία τόνισε σήμερα ότι οι ουκρανικές αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στις διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του νέου δανειακού πακέτου ύψους 8,1 δισ. ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ.

Ο Γκέβιν Γκρέι ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία έχει δεσμευτεί να υιοθετήσει έως τα τέλη Μαρτίου ένα σύνολο φορολογικών παρεμβάσεων, οι οποίες αφορούν και το όριο επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Όπως σημείωσε, όσο ταχύτερα εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες αλλαγές, τόσο πιο θετικές θα είναι οι επιπτώσεις.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής επικεφαλής της αποστολής, Τρέβορ Λέσαρντ, δήλωσε ότι το ΔΝΤ παρακολουθεί στενά πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι κάτοχοι ουκρανικών ομολόγων σε δολάρια —οι οποίοι είχαν συναινέσει σε προηγούμενη αναδιάρθρωση— εξετάζουν τρόπους βελτίωσης των όρων τους, εκφράζοντας ανησυχία ότι η αναδιάρθρωση του Δεκεμβρίου ενδέχεται να τους φέρει σε δυσμενέστερη θέση.

Όσον αφορά το ισχύον πρόγραμμα, δεν προβλέπονται επιπλέον πληρωμές για την εξυπηρέτηση του χρέους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λέσαρντ, το ΔΝΤ είναι διατεθειμένο να προσαρμόσει τη στρατηγική του, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ