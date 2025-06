ΔΟΑΕ: Εκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν - Real.gr

Ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA) ανακοίνωσε για αύριο, Δευτέρα, μια «έκτακτη συνεδρίαση» στην έδρα του οργανισμού αυτού του ΟΗΕ στη Βιέννη, μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Δεδομένης της επείγουσας κατάστασης στο Ιράν, συγκαλώ έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κυβερνητών (του οργανισμού) για αύριο», έγραψε σήμερα ο Ραφαέλ Γκρόσι στο X. Στο Συμβούλιο Κυβερνητών του ΔΟΑΕ μετέχουν 35 μέλη.

«Καμιά άνοδος των επιπέδων της ραδιενέργειας δεν επισημάνθηκε» κοντά στις τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που έγιναν στόχοι αμερικανών αεροπορικών πληγμάτων, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA).

Ο οργανισμός αυτός του ΟΗΕ «θα παράσχει νέες εκτιμήσεις για την κατάσταση μόλις θα έχει στη διάθεσή του περισσότερες πληροφορίες», πρόσθεσε στο X.

Following attacks on three nuclear sites in Iran – including Fordow – the IAEA can confirm that no increase in off-site radiation levels has been reported as of this time.

IAEA will provide further assessments on situation in Iran as more information becomes available.

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 22, 2025