ΔΟΑΕ: Η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «έχει καθυστερήσει πολύ» - Real.gr

ΔΟΑΕ: Η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «έχει καθυστερήσει πολύ»
ΔΟΑΕ: Η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «έχει καθυστερήσει πολύ»

20:45, 12/11/2025
Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιτρέψει σε επιθεωρητές την πρόσβαση σε πυρηνικές μονάδες που βομβαρδίστηκαν τον Ιούνιο από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει σήμερα σε εμπιστευτική του έκθεση ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) , προσθέτοντας ότι η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου «έχει καθυστερήσει επί μακρόν».

«Η μη πρόσβαση του Οργανισμού σε πυρηνικό υλικό στο Ιράν για πέντε μήνες σημαίνει ότι η επαλήθευση…έχει καθυστερήσει επί μακρόν», αναφέρει στην έκθεση του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, προσθέτοντας ότι είναι «κρίσιμο» να μπορέσει να το κάνει αυτό το ταχύτερο δυνατόν.

 

20:45 12/11
