ΔΟΑΕ: Η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «έχει καθυστερήσει πολύ» - Real.gr

Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιτρέψει σε επιθεωρητές την πρόσβαση σε πυρηνικές μονάδες που βομβαρδίστηκαν τον Ιούνιο από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει σήμερα σε εμπιστευτική του έκθεση ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) , προσθέτοντας ότι η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου «έχει καθυστερήσει επί μακρόν».

