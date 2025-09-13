Δολοφονία Κερκ: Ο ύποπτος μιλούσε αρνητικά για το θύμα - Τα μηνύματα στους κάλυκες - Real.gr

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, επιβεβαίωσε ότι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Κοξ δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τις αρχές ότι ο Ρόμπινσον «είχε ομολογήσει ή υπαινίχθηκε ότι διέπραξε τον φόνο».

Η πληροφορία αυτή μεταβιβάστηκε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Γιούτα και εξετάστηκε από τους ερευνητές του Valley University, πρόσθεσε ο Κοξ.

Τα μηνύματα στο Discord

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, ο Ρόμπινσον είχε γράψει μηνύματα στην εφαρμογή Discord σχετικά με το τουφέκι που χρησιμοποίησε. Ο συγκάτοικος του ύποπτου δράστη έδειξε στους ερευνητές μηνύματα στο Discord, όπου ο Ρόμπινσον μιλούσε για την απόκτηση ενός τουφεκιού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη. Ο συγκάτοικος άνοιξε το Discord και «επέτρεψε στους ερευνητές να βγάλουν φωτογραφίες τα μηνύματα του Ρόμπινσον», πρόσθεσε ο Κοξ σε συνέντευξη Τύπου. «Το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων περιελάμβανε μηνύματα που σχετίζονταν με τον Τάιλερ, στα οποία αναφερόταν η ανάγκη να παραληφθεί ένα τουφέκι από ένα σημείο παράδοσης, να αφεθεί το τουφέκι σε έναν θάμνο, μηνύματα που σχετίζονταν με την παρακολούθηση της περιοχής όπου είχε αφεθεί το τουφέκι και ένα μήνυμα που αναφερόταν στο ότι το τουφέκι είχε αφεθεί τυλιγμένο σε μια πετσέτα», σημείωσε ο Κοξ. «Τα μηνύματα αναφέρονται επίσης σε χαραγμένες σφαίρες και σε ένα σκοπευτικό, καθώς και στο ότι το τουφέκι είναι μοναδικό. Τα μηνύματα από τον Τάιλερ αναφέρουν επίσης ότι είχε αλλάξει ρούχα», πρόσθεσε ο Κοξ.

Είχε μιλήσει αρνητικά για τον Κερκ σε οικογενειακό δείπνο

Ο Ρόμπινσον είχε μιλήσει αρνητικά για το θύμα πριν από τον πυροβολισμό, σύμφωνα με όσα είπε ένα μέλος της οικογένειας στους ερευνητές, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης. «Οι ερευνητές μίλησαν με ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον, το οποίο δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Κοξ. Ο ύποπτος δράστης ανέφερε συγκεκριμένα τον Κερκ κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού δείπνου, πρόσθεσε ο Κοξ. «Στη συζήτηση με ένα άλλο μέλος της οικογένειας, ο Ρόμπινσον ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κερκ θα ερχόταν στο Valley University. Μίλησαν για τους λόγους για τους οποίους δεν τον συμπαθούσαν και για τις απόψεις που είχε», είπε ο κυβερνήτης. Ο Ρόμπινσον στο δείπνο είπε ότι «ο Κερκ ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος», σύμφωνα με τη δήλωση του οικογενειακού μέλους που μετέφερε ο Κοξ.

Αντιφασιστικά μηνύματα στους κάλυκες

Ο Κοξ είπε επίσης ότι οι ερευνητές εντόπισαν επιγραφές στους κάλυκες. Σε έναν από τους τρεις κάλυκες που δεν χρησιμοποιήθηκαν, το χαραγμένο μήνυμα έγραφε: «Χέυ φασίστα! Πιάσε!». Ένας δεύτερος κάλυκας ήταν χαραγμένος με τον τίτλο του διάσημου αντιφασιστικού τραγουδιού “Bella ciao”. Στον τρίτο κάλυκα έγραφε: «Αν διαβάζεις αυτό, είσαι γκέι, LMAO» (σ.σ. Το LMAO είναι μια αγγλική αργκό συντομομορφή για το “laughing my ass off”, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως “ξεκαρδίζομαι στα γέλια”).

Ο Κοξ πρόσθεσε ότι το τουφέκι που βρέθηκε προσδιορίστηκε ως μοντέλο Mauser 9836, ένα είδος όπλου με βιδωτό μηχανισμό, το οποίο είχε ένα σκοπευτικό στην κορυφή του.

Ανέφερε ακόμη ότι ένας φίλος του δράστη τον βοήθησε να παραδώσει τον Ρόμπινσον στις αρχές στο Washington County, στα νοτιοδυτικά της πολιτείας.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ενήργησε μόνος του

Ο κυβερνήτης γης Γιούτα δήλωσε επίσης ότι οι αρχές «δεν διαθέτουν πληροφορίες που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω συλλήψεις». Πρόσθεσε ακόμη ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο ύποπτος ενήργησε μόνος του, αλλά η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η «πολιτική δολοφονία» του Κερκ είναι «πολύ πιο σοβαρή από μια επίθεση εναντίον ενός ατόμου», υποστήριξε ο Κοξ. «Είναι μια επίθεση εναντίον όλων μας. Είναι μια επίθεση εναντίον των ιδανικών μας».

«Υπάρχει ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για ό,τι συνέβη εδώ, και αυτό το άτομο βρίσκεται τώρα υπό κράτηση και θα λογοδοτήσει». Ο κυβερνήτης αναφέρθηκε στις πρόσφατες αναρτήσεις του Κερκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες ενθάρρυνε τους ανθρώπους να έχουν «ανθρώπινη σχέση με κάποιον με τον οποίο διαφωνούν».

Παράλληλα, ο κυβερνήτης δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον δεν ήταν φοιτητής στο Utah Valley University, όπου ο Κερκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε.

Πριν ολοκληρώσει τη συνέντευξη τύπου, ο Κοξ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για τα επόμενα βήματα στην υπόθεση του Ρόμπινσον, ο οποίος είναι πλέον ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία του Κερκ. «Έχουμε τρεις ημέρες για να καταθέσουμε τα έγγραφα για τις κατηγορίες. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες». Ο Κοξ πρόσθεσε ότι ο εισαγγελέας της κομητείας θα συνεργαστεί «πολύ στενά» με την οικογένεια του Κερκ καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

FBI: Εξετάζονται χιλιάδες στοιχεία

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ επιβεβαίωσε από τη μεριά του ότι ο Ρόμπινσον συνελήφθη στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα) την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. «Για αυτό δημοσιοποιήσαμε τα στοιχεία, τόσο γρήγορα και ήμασταν τόσο διαφανείς. Είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτή τη διαφάνεια», δήλωσε ο Πατέλ, αναφερόμενος στις φωτογραφίες και το βίντεο που οι αρχές μοιράστηκαν με το κοινό για τον εντοπισμό του υπόπτου.

Στο μεταξύ, ο διευθυντής του FBI έστειλε ένα μήνυμα στον Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, λέγοντας: «Στον φίλο μου, Τσάρλι Κερκ: Ξεκουράσου τώρα, αδελφέ. Αναλαμβάνουμε εμείς. Και θα σε δω στη Βαλχάλα», είπε.

Ο Πατέλ σημείωσε ότι ο τόπος του εγκλήματος είναι «μεγάλος», αλλά έγινε γρήγορη έρευνα και κατάφερε να εξετάσει τα βήματα που έκανε ο ύποπτος δράστης. Τόνισε ότι έχουν κατασχεθεί και έχουν ήδη αξιολογηθεί εγκληματολογικά στοιχεία, ενώ εξετάζονται χιλιάδες ακόμη στοιχεία.

Ο σερίφης Μάικ Σμιθ δήλωσε με τη σειρά του στη συνέντευξη Τύπου ότι ήταν μια «τεράστια, περίπλοκη και πολύ γρήγορη έρευνα». Σημείωσε ότι η έρευνα ήταν «πολύ εντατική», προτού επαινέσει το επίπεδο συνεργασίας σε αυτή την υπόθεση και ευχαριστήσει το κοινό. Δήλωσε ότι οι αρχές και η οικογένεια Κερκ χρειάζονται προσευχές και υποστήριξη για να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο.