Δολοφονία στην Πάφο: Σκότωσε τον θείο του για έναν καυγά στα social media - Real.gr

Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, με θύμα 41χρονο, διερευνά η Αστυνομία στην Πάφο της Κύπρου.

Στα χέρια της Αστυνομίας της Κύπρου βρίσκεται 29χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται ο δράστης της δολοφονία ενός 41χρονου στην Πάφο, το Σάββατο (17/1).

Σύμφωνα τις αρχές, πίσω από τη φονική επίθεση με μαχαίρι που κόστισε τη ζωή στον 41χρονο κάτοικο Κύπρου από τη Βουλγαρία βρίσκονται προσωπικές διαφορές των δύο συγγενών που προέκυψαν από αναρτήσεις στα social media.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον του 29χρονου υπόπτου που συνελήφθη.

Το φονικό έγινε σε ανοιχτό χώρο στην Πέγεια λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 41χρονος μετέβη από τη Λεμεσό στην Πάφο μαζί με φίλους του για να ζητήσει εξηγήσεις από τον 29χρονο ασήμαντη αιτία. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, όπως αναφέρει το sigmalive, ο φερόμενος δράστης φέρεται αρχικά να προσπάθησε να τραυματίσει έναν φίλο του θείου του με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να μαχαίρωσε τον 41χρονο.

Ο ύποπτος όπως μετέδωσε το Cyprus Times παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει.

Τι αναφέρει η Αστυνομία



Γύρω στις 11:40 μ.μ. χθες, ελήφθη πληροφορία στην Αστυνομία για συμπλοκή προσώπων στην περιοχή της Πέγειας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν ένα πρόσωπο ηλικίας 30 ετών, έξω από οικία, ενώ σε κοντινή απόσταση βρισκόταν σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο έφερε ζημιές στο μπροστινό μέρος και θρυμματισμένο το πίσω τζάμι.

Λίγα λεπτά αργότερα, μέλη της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης περιπολίας, εντόπισαν όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας έφερε τραύμα από μαχαίρι. Τα μέλη της Αστυνομίας συνόδευσαν το εν λόγω όχημα στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ο τραυματίας, 41 ετών, από τη Βουλγαρία, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 4:00 το πρωί.

Εντός του οχήματος, επέβαινε επίσης, 28χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου, με εγκαύματα τριβής και εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματος του και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, προέκυψε ότι ο 41χρονος μαζί με τους άλλους τέσσερις, μετέβησαν από τη Λεμεσό, στην Πάφο, μετά από συνεννόηση με τον 30χρονο, για επίλυση μεταξύ τους διαφορών. Κατά τη διάρκεια λογομαχίας που είχαν, ο 30χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 41χρονο με μαχαίρι. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.