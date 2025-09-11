Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα - Real.gr

Μια δολοφονία στις ΗΠΑ ήρθε να ρίξει βαριά σκιά στο ήδη τεταμένο πολιτικό τοπίο.

Ο Τσάρλι Κερκ, φανατικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της συντηρητικής ατζέντας, έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστου στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Δολοφονήθηκε με μια σφαίρα που βλήθηκε από «κτίριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Ο δράστης πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ από σημείο «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτιρίου, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές. Διαφεύγει, ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Τον θάνατο του συντηρητικού Αμερικανού ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγη ώρα μετά τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην οποία ήταν ομιλητής, στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ της Γιούτα.

Νωρίτερα ωστόσο επικράτησε σύγχυση για το εάν έχει συλληφθεί. Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ, διαβεβαίωσε μέσω X πως ύποπτος τελούσε υπό κράτηση. Κατόπιν διευκρίνισε πως το πρόσωπο που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερο «κατόπιν ανάκρισης».

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, επέμενε σχεδόν ταυτόχρονα πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

BREAKING: 2 men standing behind Charlie Kirk look like they gave hand signals right before the shot went off.

pic.twitter.com/o8g4Wz92p0 — ADAM (@AdameMedia) September 11, 2025

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνεται μια φιγούρα σε ταράτσα απέναντι από το σημείο στο οποίο μιλούσε ο Τσάρλι Κερκ το απόγευμα της Τετάρτης. Το BBC Verify εξέτασε πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαίνεται ότι δείχνουν έναν «σκοπευτή» στην οροφή του κτιρίου στο Πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να επαληθευτεί πότε γυρίστηκε το βίντεο, αλλά το BBC έχει επικοινωνήσει με το άτομο που το δημοσίευσε για περισσότερες λεπτομέρειες.

Footage shows someone on the roof where AP says the shooter was during Charlie Kirk’s shooting. pic.twitter.com/U8uXlKOxQ5 — Jim clancy (@f61e05dfbf9341b) September 11, 2025

Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 10, 2025

Υπενθυμίζεται πως η εκπυρσοκρότηση ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» ρώτησε κάποιος από το κοινό.

Η απάντησή του ήταν «πολλοί», με το πλήθος να αντιδρά έντονα. Ακολούθως, ο ίδιος άνθρωπος είπε στον Κερκ ότι ο αριθμός ήταν «πέντε», ρωτώντας αν ήξερε πόσοι ένοπλοι δράστες μαζικών πυροβολισμών υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια.

«Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε από την πλευρά του ο Κερκ. Αυτές ήταν οι τελευταίες του λέξεις, πριν η σφαίρα τον χτυπήσει και τον ρίξει από την καρέκλα του, καθώς αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του. Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο 31χρονος influencer απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

Ανακοινώσεις Τραμπ, καταδίκες του πολιτικού κόσμου

Τον θάνατο του μέγα υποστηρικτή του ανακοίνωσε ο ίδιος ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ: «ο σπουδαίος, ως ακόμη και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός», ανέφερε μέσω Truth Social. Πρόσθεσε μέσω του ίδιου ιστοτόπου του πως «διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο λόγος «της ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε στη δολοφονία του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία».

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Truth Social.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», διεμήνυσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε στη συνέχεια να καταστείλει όσους ευθύνονται για τη δολοφονία. «Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», είπε.

Η εν ψυχρώ δολοφονία του Κερκ καταδικάστηκε κι από τους δύο πρώην προέδρους των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Μπάιντεν σημείωσε ότι δεν υπάρχει χώρος για πολιτική βία στις ΗΠΑ και απηύθυνε έκκληση αυτή να σταματήσει τώρα.

«Δεν υπάρχει χώρος στη χώρα μας για τέτοιου είδους βία. Πρέπει να σταματήσει τώρα. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.

There is no place in our country for this kind of violence. It must end now. Jill and I are praying for Charlie Kirk’s family and loved ones. — Joe Biden (@JoeBiden) September 10, 2025

Ο Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε κι αυτός με τη σειρά του την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι «αυτού του είδους η απεχθής βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας». Παράλληλα, τονίζει ότι δεν είναι γνωστό το κίνητρο της πράξης αυτής.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ώθησε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, αλλά αυτό το είδος απεχθούς βίας δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας. Η Μισέλ και εγώ θα προσευχόμαστε για την οικογένεια του Τσάρλι απόψε, ειδικά για τη σύζυγό του Έρικα και τα δύο μικρά παιδιά τους», έγραψε ο Ομπάμα.

We don’t yet know what motivated the person who shot and killed Charlie Kirk, but this kind of despicable violence has no place in our democracy. Michelle and I will be praying for Charlie’s family tonight, especially his wife Erika and their two young children. — Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2025

Η είδηση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ προκάλεσε και την αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε μέσω X ότι «η είδηση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, νεαρού και δημοφιλή ρεπουμπλικανού ακτιβιστή, προκαλεί σοκ».

«Πρόκειται για μια φρικτή δολοφονία, μια βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στην δημοκρατία και για όποιον πιστεύει στην ελευθερία. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και στην αμερικανική συντηρητική κοινότητα», πρόσθεσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Sconvolge la notizia dell’uccisione di Charlie Kirk, giovane e seguito attivista repubblicano.

Un omicidio atroce, una ferita profonda per la democrazia e per chi crede nella libertà.

Il mio cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità conservatrice americana. pic.twitter.com/jz5Bxvq9BE — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 10, 2025

Με πληροφορίες από BBC/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΕΡΤ