Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ελληνίδα καθηγήτρια στις ΗΠΑ περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που έζησαν - Real.gr

Τις στιγμές αγωνίας που βίωσε, κατά την δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, περιγράφει στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, η Αλίκη Μηλιώτη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Ενημερωθήκαμε σχετικά γρήγορα για το συμβάν. Αμέσως μετά κλείσαμε την πόρτα. Εφαρμόσαμε το πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου που υπάρχει για τέτοια ζητήματα. Παρέμεινα νηφάλια και ψύχραιμη. Είπα στους φοιτητές μου ότι εκείνη τη στιγμή ήμασταν ασφαλείς.

Μείναμε στην τάξη, κλειδωμένοι, με ένα θρανίο πίσω από την πόρτα. Κλείσαμε τα παραθυρόφυλλα για να μην υπάρχει ορατότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς γίνεται. Εκείνη τη στιγμή ήμασταν στο σκοτάδι».