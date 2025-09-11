Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Μια σκοτεινή στιγμή για τις ΗΠΑ» - Οι πρώτες δηλώσεις Τραμπ - Οι στιγμές πριν τον πυροβολισμό - Real.gr

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, συντηρητικός ινφλουενσερ με μεγάλη επιρροή, κήρυκας του τραμπισμού στη νεολαία, σκοτώθηκε από σφαίρα εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα (δυτικά) χθες Τετάρτη.

Τον θάνατο του συντηρητικού Αμερικανού ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγη ώρα μετά τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην οποία ήταν ομιλητής, στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ της Γιούτα.

«Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας.

Η Μελάνια και εγώ εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!», είπε στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η τοποθεσία

Επικεφαλής πιθανόν του σημαντικότερου νεολαιίστικου κινήματος της δεξιάς στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία 18 ετών, ο Τσάρλι Κερκ έκανε δημόσια εμφάνιση χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε πανεπιστημιούπολη στην κοιλάδα της Γιούτας, στο Όρεμ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα νότια της Σολτ Λέικ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Φορώντας απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Η δημόσια συγκέντρωση, η πρώτη από περίπου δεκαπέντε εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει σε όλη τη χώρα ως τα τέλη Οκτωβρίου, είχε κεντρικό σύνθημα «Prove me wrong» («δείξτε μου πως σφάλλω»).

«Υπήρχε πολύς κόσμος. Ήρθε, μοίρασε καπελάκια, ζέστανε το πλήθος», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρώην κοινοβουλευτικός Τζέισον Τσίφιτς, παρών επιτόπου, στο Fox News.

Ο πυροβολισμός

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και διαπιστώθηκε ότι ο Κερκ είχε τραυματιστεί στον λαιμό, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκπυρσοκρότηση ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο άνδρας στον οποίο είχε πιστώσει την κινητοποίηση της νεολαίας υπέρ του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεάθηκε να προσπαθεί να πιάσει τον σβέρκο του, κατέρρευσε, και αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο Τσάρλι Κερκ απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

«Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, οι πάντες έπεσαν κάτω κι άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις ουρλιάζοντας και κραυγάζοντας», ανέφερε ο κ. Τσίφιτς.

Το βίντεο της απόπειρας δολοφονίας του κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς φαίνεται η σφαίρα να τρυπάει τον λαιμό του, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο της Utah Valley.

Ο υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ καθόταν σε μία καρέκλα όπου μιλούσε σε χιλιάδες φοιτητές, όταν στις 12:10 τοπική ώρα, δέχτηκε τη σφαίρα από τα αριστερά, πέφτοντας στο έδαφος. Ακολούθησαν στιγμές χάους και πανικού, καθώς ο κόσμος προσπαθούσε να φύγει όσο πιο γρήγορα μπορούσε από το σημείο.

H σοκαριστική στιγμή που τον πυροβολούν – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Otro ángulo del disparo a Charlie Kirk. La izquierda siempre es asesina. pic.twitter.com/WFsXEEBBZG — IRON (@GordoSuperavit) September 10, 2025

«Ύποπτος» συλλαμβάνεται, αφήνεται ελεύθερος

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε μια σφαίρα που βλήθηκε από «κτίριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Ο δράστης πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ από σημείο «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτιρίου, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές.

Πιστεύεται πως διαφεύγει και αναζητείται ενεργά από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 10, 2025

Επικράτησε σύγχυση για το εάν έχει συλληφθεί. Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε μέσω X πως ύποπτος τελούσε υπό κράτηση. Κατόπιν άλλαξε σκοπό, διευκρίνισε πως το πρόσωπο που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερο «κατόπιν ανάκρισης».

Ο κυβερνήτης στη Γιούτα, ο Τσάρλι Κοξ, αναφερόμενος σε αυτή που τόνισε πως ήταν «πολιτική δολοφονία», προτίμησε να μιλήσει για «πρόσωπο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση, χρησιμοποιώντας όρο που δεν σημαίνει απαραιτήτως πως επρόκειτο για τον δράστη.

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, επέμενε σχεδόν ταυτόχρονα πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Ανακοινώσεις Τραμπ, καταδίκες του πολιτικού κόσμου

Τον θάνατο του μέγα υποστηρικτή του ανακοίνωσε ο ίδιος ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ: «ο σπουδαίος, ως ακόμη και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός», ανέφερε μέσω Truth Social. Πρόσθεσε μέσω του ίδιου ιστοτόπου του πως «διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο λόγος «της ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε στη δολοφονία του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία».

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Truth Social.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», διεμήνυσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε στη συνέχεια να καταστείλει όσους ευθύνονται για τη δολοφονία. «Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», είπε.

Στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, η Κάμαλα Χάρις,, «καταδίκασε» τον φόνο επιμένοντας πως «η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική», κάτι που επανέλαβαν επίσης μορφές του δημοκρατικού κόμματος, από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ως τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς και τη βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Η δολοφονία προστίθεται σε ατελείωτη σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους δυο απόπειρες δολοφονίας του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ πέρυσι.