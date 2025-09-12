Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε την σύλληψη του υπόπτου – Πώς έφτασαν οι αρχές στην σύλληψή του - Συνεχής ενημέρωση - Real.gr

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου. «Ένας πολύ κοντινός του τον παρέδωσε», είπε ο Τράμπ τονίζοντας πως θα γίνουν ανακοινώσεις εντός της ημέρας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο FOX NEWS ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει συλληφθεί και ανακρίνεται.

«Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Fox News. Παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι ο πατέρας του υπόπτου τον μετέφερε με το αυτοκίνητο στο αστυνομικό τμήμα όπου και τον παρέδωσε.

BREAKING: Trump says Charlie Kirk shooting suspect is in custody.pic.twitter.com/Zgzc3u3dRV — Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

Όλα ξεκίνησαν όταν εντοπίστηκε βίντεο που δείχνει έναν άνδρα με μούσι να πανηγυρίζει και να κοιτάζει προς την κατεύθυνση του πυροβολισμού μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ με μία σφαίρα στον λαιμό, αναφέρει η New York Post.

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και προήλθε από τηλεοπτικές μεταδόσεις, δείχνει έναν άνδρα με μαύρο μπλουζάκι και καπέλο του μπέιζμπολ ανάποδα, να σηκώνει τις γροθιές του και να πανηγυρίζει αμέσως μετά τον πυροβολισμό που σκότωσε τον 31χρονο συντηρητικό ακτιβιστή σε ένα πανεπιστημιακό campus στη Γιούτα το απόγευμα της Τετάρτης.

Φαίνεται να φωνάζει «USA, USA, USA!» με τις δύο γροθιές του στον αέρα, θυμίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόπειρα δολοφονίας του σε μια συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια το περασμένο καλοκαίρι.

Φαίνεται να κοιτάζει προς τα πίσω, προς την κατεύθυνση από όπου προήλθε ο πυροβολισμός, αναφέρει η New York Post.

Ο άγνωστος άνδρας, με μακριά μαλλιά και γένια, παρέμεινε όρθιος, ενώ άλλοι έπεσαν στο έδαφος μετά τον πυροβολισμό.

This guy cheered after Charlie Kirk was assassinated. I have no words left 😡 pic.twitter.com/I2nWvTyLKG — Lucy (@TheLucyShow1) September 11, 2025

«Αυτός ο τύπος τυχαίνει να ξέρει πού βρισκόταν ο δράστης και κοιτάζει πίσω, επευφημώντας τον, αφού το άψυχο σώμα του Τσάρλι Κερκ έπεσε στο έδαφος», έγραψε ένας χρήστης στο X, αναρτώντας το βίντεο.

Ένας χρήστης του X ισχυρίστηκε ότι είναι ο άνδρας με το μούσι που εμφανίζεται στο βίντεο που έγινε viral, αλλά επέμεινε ότι το έκανε μόνο για να τραβήξει «την προσοχή ώστε η ομάδα ασφαλείας να μπορέσει να διαφύγει».

Φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες ασφαλείας όπου φαίνεται ο ύποπτος να περπατά στη στέγη του κτιρίου απ’ όπου άνοιξε πυρ, προτού κατέβει και διαφύγει σε δασική περιοχή, όπως μεταδίδει το Sky News. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη στέγη περιλαμβάνουν αποτυπώματα παπουτσιών, αποτύπωμα αντιβραχίου και αποτύπωμα παλάμης. Το όπλο και τα πυρομαχικά του δράστη βρέθηκαν σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο.

Το βίντεο δείχνει ένα άτομο να φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια, να τρέχει πάνω σε στέγη κτιρίου, να κατεβαίνει από την άκρη της και να πέφτει στο έδαφος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης πυροβόλησε μία φορά και στη συνέχεια διέφυγε σε γειτονιά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ταυτοποιηθεί.

Νωρίτερα, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου που χαρακτηρίζει «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Αξιωματούχοι του FBI στο γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι δεν διευκρίνισαν ότι το άτομο της φωτογραφίας είναι ο φερόμενος δράστης που πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ.

Δημοσίευσαν φωτογραφίες κάποιου που φορά παντελόνι, μαύρο πουκάμισο με μακριά μανίκια, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Το FBI απευθύνει έκκληση για «τη βοήθεια του κοινού στην αναγνώριση αυτού του ατόμου που ενδιαφέρει τους ερευνητές σε σχέση με τη δολοφονία», τόνισε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και έχουν στην κατοχή τους «βίντεο με καθαρές εικόνες» του φερόμενου δράστη. Πρόσθεσαν ότι «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή».