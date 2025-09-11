Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν δεχτεί τη σφαίρα - Το μήνυμα Τραμπ και οι πολιτικές αντιδράσεις - Real.gr

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, συντηρητικός ινφλουενσερ μιλούσε για τη βία των όπλων λίγα δευτερόλεπτα πριν από τον πυροβολισμό που του στοίχισε τη ζωή, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Valley στην πόλη Όρεμ της Γιούτα την Τετάρτη το απόγευμα.

Ο Κερκ, που καθόταν κάτω από μια σκηνή και, φορώντας απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού, δέχτηκε την επίθεση όταν μέλος του ακροατηρίου πήρε το μικρόφωνο για να τον προκαλέσει, συζητώντας μαζί του για τις μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ.

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» ρώτησε κάποιος από το κοινό.

Η απάντησή του ήταν «πολλοί», με το πλήθος να αντιδρά έντονα. Ακολούθως, ο ίδιος άνθρωπος είπε στον Κερκ ότι ο αριθμός ήταν «πέντε», ρωτώντας αν ήξερε πόσοι ένοπλοι δράστες μαζικών πυροβολισμών υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια.

«Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε από την πλευρά του ο Κερκ. Αυτές ήταν οι τελευταίες του λέξεις, πριν η σφαίρα τον χτυπήσει και τον ρίξει από την καρέκλα του, καθώς αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του. Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο 31χρονος influencer απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

Τον θάνατο του συντηρητικού Αμερικανού ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγη ώρα μετά τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην οποία ήταν ομιλητής, στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ της Γιούτα.

«Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας.

Η Μελάνια και εγώ εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!», είπε στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η τοποθεσία

Επικεφαλής πιθανόν του σημαντικότερου νεολαιίστικου κινήματος της δεξιάς στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία 18 ετών, ο Τσάρλι Κερκ έκανε δημόσια εμφάνιση χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε πανεπιστημιούπολη στην κοιλάδα της Γιούτας, στο Όρεμ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα νότια της Σολτ Λέικ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Φορώντας απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Η δημόσια συγκέντρωση, η πρώτη από περίπου δεκαπέντε εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει σε όλη τη χώρα ως τα τέλη Οκτωβρίου, είχε κεντρικό σύνθημα «Prove me wrong» («δείξτε μου πως σφάλλω»).

«Υπήρχε πολύς κόσμος. Ήρθε, μοίρασε καπελάκια, ζέστανε το πλήθος», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρώην κοινοβουλευτικός Τζέισον Τσίφιτς, παρών επιτόπου, στο Fox News.

Ο πυροβολισμός

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και διαπιστώθηκε ότι ο Κερκ είχε τραυματιστεί στον λαιμό, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκπυρσοκρότηση ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο άνδρας στον οποίο είχε πιστώσει την κινητοποίηση της νεολαίας υπέρ του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεάθηκε να προσπαθεί να πιάσει τον σβέρκο του, κατέρρευσε, και αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο Τσάρλι Κερκ απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

«Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, οι πάντες έπεσαν κάτω κι άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις ουρλιάζοντας και κραυγάζοντας», ανέφερε ο κ. Τσίφιτς.

Το βίντεο της απόπειρας δολοφονίας του κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς φαίνεται η σφαίρα να τρυπάει τον λαιμό του, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο της Utah Valley.

Ο υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ καθόταν σε μία καρέκλα όπου μιλούσε σε χιλιάδες φοιτητές, όταν στις 12:10 τοπική ώρα, δέχτηκε τη σφαίρα από τα αριστερά, πέφτοντας στο έδαφος. Ακολούθησαν στιγμές χάους και πανικού, καθώς ο κόσμος προσπαθούσε να φύγει όσο πιο γρήγορα μπορούσε από το σημείο.

H σοκαριστική στιγμή που τον πυροβολούν – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Otro ángulo del disparo a Charlie Kirk. La izquierda siempre es asesina. pic.twitter.com/WFsXEEBBZG — IRON (@GordoSuperavit) September 10, 2025

«Ύποπτος» συλλαμβάνεται, αφήνεται ελεύθερος

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε μια σφαίρα που βλήθηκε από «κτίριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Ο δράστης πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ από σημείο «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτιρίου, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές.

Πιστεύεται πως διαφεύγει και αναζητείται ενεργά από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 10, 2025

Επικράτησε σύγχυση για το εάν έχει συλληφθεί. Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε μέσω X πως ύποπτος τελούσε υπό κράτηση. Κατόπιν άλλαξε σκοπό, διευκρίνισε πως το πρόσωπο που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερο «κατόπιν ανάκρισης».

Ο κυβερνήτης στη Γιούτα, ο Τσάρλι Κοξ, αναφερόμενος σε αυτή που τόνισε πως ήταν «πολιτική δολοφονία», προτίμησε να μιλήσει για «πρόσωπο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση, χρησιμοποιώντας όρο που δεν σημαίνει απαραιτήτως πως επρόκειτο για τον δράστη.

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, επέμενε σχεδόν ταυτόχρονα πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Ανακοινώσεις Τραμπ, καταδίκες του πολιτικού κόσμου

Τον θάνατο του μέγα υποστηρικτή του ανακοίνωσε ο ίδιος ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ: «ο σπουδαίος, ως ακόμη και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός», ανέφερε μέσω Truth Social. Πρόσθεσε μέσω του ίδιου ιστοτόπου του πως «διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο λόγος «της ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε στη δολοφονία του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία».

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Truth Social.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», διεμήνυσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε στη συνέχεια να καταστείλει όσους ευθύνονται για τη δολοφονία. «Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», είπε.

Η εν ψυχρώ δολοφονία του Κερκ καταδικάστηκε κι από τους δύο πρώην προέδρους των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Μπάιντεν σημείωσε ότι δεν υπάρχει χώρος για πολιτική βία στις ΗΠΑ και απηύθυνε έκκληση αυτή να σταματήσει τώρα.

«Δεν υπάρχει χώρος στη χώρα μας για τέτοιου είδους βία. Πρέπει να σταματήσει τώρα. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.

There is no place in our country for this kind of violence. It must end now. Jill and I are praying for Charlie Kirk’s family and loved ones. — Joe Biden (@JoeBiden) September 10, 2025

Ο Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε κι αυτός με τη σειρά του την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι «αυτού του είδους η απεχθής βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας». Παράλληλα, τονίζει ότι δεν είναι γνωστό το κίνητρο της πράξης αυτής.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ώθησε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, αλλά αυτό το είδος απεχθούς βίας δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας. Η Μισέλ και εγώ θα προσευχόμαστε για την οικογένεια του Τσάρλι απόψε, ειδικά για τη σύζυγό του Έρικα και τα δύο μικρά παιδιά τους», έγραψε ο Ομπάμα.

We don’t yet know what motivated the person who shot and killed Charlie Kirk, but this kind of despicable violence has no place in our democracy. Michelle and I will be praying for Charlie’s family tonight, especially his wife Erika and their two young children. — Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2025

Η είδηση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ προκάλεσε και την αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε μέσω X ότι «η είδηση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, νεαρού και δημοφιλή ρεπουμπλικανού ακτιβιστή, προκαλεί σοκ».

«Πρόκειται για μια φρικτή δολοφονία, μια βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στην δημοκρατία και για όποιον πιστεύει στην ελευθερία. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και στην αμερικανική συντηρητική κοινότητα», πρόσθεσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας.