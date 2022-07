Δολοφονία Άμπε: Φωτογραφία-ντοκουμέντο λίγα λεπτά πριν από την επίθεση- Ο δράστης πίσω από το θύμα - Νέο βίντεο

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Άμπε δέχθηκε πισώπλατα δύο πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον λαιμό και την καρδιά.

Διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης Νάρα με "ακατάσχετη αιμορραγία" και "χωρίς ζωτικές ενδείξεις", όπως περιέγραψαν οι γιατροί που τον παρέλαβαν.

Εκεί, επί πάνω από τέσσερις ώρες οι γιατροί προσπαθούν με μεταγγίσεις αίματος να τον σταθεροποιήσουν και να τον κρατήσουν στη ζωή.

Στον Άμπε, χορηγήθηκαν τουλάχιστον 100 μονάδες αίματος, όπως δήλωσε μέλος της ομάδας των γιατρών.

Το νοσοκομείο που προσπάθησε να τον σώσει ανακοίνωσε πως ο Σίνζο Άμπε απεβίωσε στις 5:03 μ.μ. (11:03 ώρα Ελλάδας), περίπου πεντέμισι ώρες αφού πυροβολήθηκε.

Ένας γιατρός δήλωσε πως ο Άμπε πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία από δύο βαθιά τραύματα, το ένα από τα οποία στη δεξιά πλευρά του λαιμού του.

Εντωμεταξύ νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, πέφτει νεκρός από πυρά ενός 41χρονου, δημοσίευσε η Daily Mail.

Ποιος ήταν ο Άμπε

Ο Σίνζο Άμπε, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας με τη μεγαλύτερη θητεία στο αξίωμα, ο οποίος επιχείρησε να βγάλει την οικονομία από τον χρόνιο αποπληθωρισμό με την τολμηρή πολιτική του, που έμεινε γνωστή ως "Abenomics", να ενισχύσει τον στρατό και να αντιπαρατεθεί στην αυξανόμενη ισχύ της Κίνας, πέθανε σήμερα σε ηλικία 67 ετών μετά την δολοφονική επίθεση εναντίον του.

Ο Άμπε, ο οποίος παραιτήθηκε το 2020, δέχτηκε σήμερα επίθεση από ένοπλο στη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας, μια επίθεση την οποία ο προστατευόμενός του και εν ενεργεία πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα χαρακτήρισε "απολύτως ασυγχώρητη".

