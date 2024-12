Δολοφονία CEO στη Νέα Υόρκη: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες του εκτελεστή

Νέα Υόρκη: Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας του CEO μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας - ΒΙΝΤΕΟ

Ο δολοφόνος διέφυγε από το σημείο με ένα ποδήλατο προς το Σέντραλ Παρκ, ενώ σε νέες φωτογραφίες, που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, φαίνεται να χαμογελά πριν από την επίθεση.

??UPDATE: Below are photos of a person of interest wanted for questioning regarding the Midtown Manhattan homicide on Dec. 4. This does not appear to be a random act of violence; all indications are that it was a premediated, targeted attack.

The full investigative efforts of… pic.twitter.com/K3kzC4IbtS