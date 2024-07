Ποιος είναι ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ - Η στιγμή που σκοπευτής τον εξουδετερώνει

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washinghton Post η οποία επικαλείται τον εκλογικό κατάλογο της πολιτείας, ο δράστης της επίθεσης είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών.

Ο 20χρονος που πυροβόλησε από οροφή κτιρίου στοχεύοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, έπεσε νεκρός από τα πυρά πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών.

Ο ύποπτος δράστης της επίθεσης κατά της ζωής του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας 20χρονος άνδρας από την Πενσιλβάνια, μετέδωσε νωρίτερα δημοσιογράφος του CNN επικαλούμενος πηγές. Σύμφωνα με ανάρτηση του δημιοσιογράφου στο Χ, το FBI έχει ταυτοποιήσει τον άνδρα.

Την ίδια στιγμή βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης, δείχνει έναν σκοπευτή της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ να πυροβολεί επανειλημμένα προς την κατεύθυνση του δράστη, ο οποίος όπως ανακοινώθηκε «εξουδετερώθηκε» επιτόπου.

