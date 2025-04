Δομινικανή Δημοκρατία: Στους 124 ο αριθμός νεκρών από την κατάρρευση οροφής νυχτερινού κέντρου - Real.gr

Τουλάχιστον 124 είναι ο αριθμός των νεκρών και πάνω από 150 αυτός των τραυματιών από την κατάρρευση τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη οροφής ενός νυχτερινού κέντρου στο Σάντο Ντομίνγκο, πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης σήμερα, 18:00 ώρα Ελλάδας.

«Ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 124», ανακοίνωσε ο Χουάν Μανουέλ Μέντες, διευθυντής του κέντρου επιχειρήσεων για την αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (COE) της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Στην τραγωδία έχασε τη ζωή του και ο αστέρας της μουσικής μερένγκε Ρούμπι Πέρες.

At least 113 people were killed and more than 155 injured when a nightclub’s roof collapsed in the Dominican Republic’s capital city. One of those killed was prominent Dominican singer Rubby Pérez, who was known as “the highest voice in merengue” and had been performing with his… pic.twitter.com/gI797JSGvr

