Δομινικανή Δημοκρατία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών

Στην πρωτεύουσα Σάντο Ντομίνγκο, τοιχίο καταπλάκωσε οχήματα σε κεντρική λεωφόρο με αποτέλεσμα εννέα άνθρωποι να βρουν τον θάνατο. Δεκάδες κοινότητες αποκλείστηκαν λόγω των πλημμυρών και 7.060 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Για τις «πιο ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Δομινικανή Δημοκρατία», έκανε λόγο το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης (COE).

Streets turned into rivers after Serious flooding in the Dominican Republic today #DominicanRepublic #Dominican #Storm #flooding #Floods #weather pic.twitter.com/mndHKYMl07

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στη μνήμη των θυμάτων.

Από τις 32 επαρχίες της Δομινικανής Δημοκρατίας, μία παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής για τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

???? #WATCH : The President of the Dominican Republic announces that classes are suspended until next Wednesday, November 22, after the rains and enormous floods that are leaving 21 dead in the country, 3 children among them.#DominicanRepublic#Dominican#floods#Flood… pic.twitter.com/MA3awtO3ST