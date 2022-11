Δορυφορικές εικόνες της NASA δείχνουν πώς η Μόσχα «βύθισε» την Ουκρανία στο σκοτάδι - Ζελένσκι: Μια χώρα στην ευρωπαϊκή ήπειρο όπου δεν υπήρχε καθόλου φως

«Είναι ένας πόλεμος ισχύος, αντοχής, στόχος είναι να φανεί ποιος είναι πιο δυνατός», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιδρομές αυτής της εβδομάδας δημιούργησαν στην Ουκρανία μια κατάσταση που όμοιά της δεν έχει υπάρξει τα τελευταία 80 ή 90 χρόνια: «μια χώρα στην ευρωπαϊκή ήπειρο όπου δεν υπήρχε καθόλου φως».

Όπως έδειξαν δορυφορικές εικόνες της NASA, τη νύχτα η Ουκρανία φαίνεται από το διάστημα ένα μαύρο κομμάτι στη Γη.

NASA's night time images revealed how Russian attacks on Ukraine's infrastructure have thrust most of the country into darkness. pic.twitter.com/FYFbuc3bGL