Δορυφορική εικόνα του «Πορθητή» δυτικά της Πάφου - Αγκυρα: Ερχεται και το «Γιαβούζ»

Πηγή: sigmalive.com, politis.com.cy, philenews.com

Ο ίδιος λογαριασμός είχε δημοσιεύσει και στις 16 Μαΐου δορυφορική φωτογραφία του Πορθητή 80 χιλιόμετρα ανοιχτά της Κύπρου.

Επίσημα η Κυπριακή Κυβέρνηση δηλώνει πως υπάρχουν πληροφορίες για τουρκική γεώτρηση, αλλά δεν είναι σε θέση να το επιβεβαιώσει. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ‘Αναντολού’, προανήγγειλε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να ξεκινήσει γεώτρηση δυτικά της Κύπρου.

Under the clouds: The #Turkish#gas exploration continues for more than a month, 80 km west of #Paphos, within #Cyprus's EEZ.#Turkey#Barbados#EEZ#followup#fatihpic.twitter.com/SdhECiwGvA