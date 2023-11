Δουβλίνο: Επίθεση με μαχαίρι - Παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες

Η ιρλανδική αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αστυνομικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο ενός σοβαρού περιστατικού στην πλατεία Πάρνελ της πρωτεύουσας και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του RTE δείχνει αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν τμήμα της πλατείας.

#WATCH : Several children stabbed in Dublin. Eyewitnesses claim that a "man of foreign origin" attacked with a knife injuring at least 3.#dublin#Injured#School#latestnews#Breaking_News#ALERT#URGENT#HappeningNowpic.twitter.com/RFvoSQwLXj