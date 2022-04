Δραματικές ώρες για τη Μαριούπολη - «Ο εχθρός έχει δεκαπλάσια δύναμη» λένε πολιορκημένοι στρατιωτικοί στο Azovstal

Δραματικές είναι οι ώρες στην Ουκρανία. «Ζούμε ίσως τις τελευταίες ημέρες μας, αν όχι τις τελευταίες ώρες μας», λένε πολιορκημένοι στρατιωτικοί στη Μαριούπολη.

Η Ουκρανία κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με τη Ρωσία για το άνοιγμα σήμερα ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων από την Μαριούπολη, την πολιορκημένη πόλη-λιμάνι στην νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

"Δεδομένης της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στην Μαριούπολη, εκεί είναι που θα επικεντρώσουμε σήμερα τις προσπάθειές μας", σημείωσε η Βερεστσούκ σε ανάρτησή της στο Facebook.

Η Ουκρανία ελπίζει να αποστείλει 90 λεωφορεία στην Μαριούπολη, την στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι στη νοτιοανατολική Ουκρανία, που πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις, για να απομακρύνει σήμερα περίπου 6.000 γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε στη δημόσια τηλεόραση ο δήμαρχος της πόλης.

Ο Βαντίμ Μποϊτσένκο, ο οποίος έχει εγκαταλείψει την Μαριούπολη, εξέφρασε την ελπίδα ότι η προκαταρκτική συμφωνία που επετεύχθη με τη Ρωσία για το άνοιγμα σήμερα ανθρωπιστικού διαδρόμου από την πόλη αυτή, θα οριστικοποιηθεί και θα τηρηθεί. Επίσης σημείωσε ότι περίπου 100.000 άμαχοι εξακολουθούν να βρίσκονται στην Μαριούπολη και ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την πολιορκία της πόλης αυτής στην Αζοφική Θάλασσα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Οι προσπάθειες απομάκρυνσης αμάχων από τη Μαριούπολη θα αρχίσουν στις 14:00 ώρα Ουκρανίας (και ώρα Ελλάδος) και ο ανθρωπιστικός διάδρομος θα ανοίξει προς την Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με την Βερεστσούκ

"Δεδομένης της πολύ δύσκολης κατάστασης, μπορεί να προκύψουν αλλαγές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του διαδρόμου. Επομένως παρακαλώ να παρακολουθείτε τα σχετικά επίσημα μηνύματα", διευκρινίζει η ίδια στην ανάρτησή της.

«Ζούμε ίσως τις τελευταίες ημέρες μας, αν όχι τις τελευταίες ώρες μας», ανέφερε ουκρανός αξιωματικός υπό πολιορκία στη Μαριούπολη, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να επέμβει και να τους «βγάλει» από εκεί με ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook σήμερα.

«Ο εχθρός έχει δεκαπλάσια δύναμη από εμάς», ανέφερε ο κυβερνήτης Σερχίι Βολίνα, της 36ης ταξιαρχίας του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, που είναι οχυρωμένος στο τεράστιο συγκρότημα της σιδηρουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), τον τελευταίου θύλακα που απομένει στο λιμάνι στρατηγικής σημασίας αυτό.

«Απευθύνουμε έκκληση και εκλιπαρούμε όλους τους ηγέτες του κόσμου να μας βοηθήσουν. Τους ζητάμε να προχωρήσουν σε διαδικασία για να μας βγάλουν από εδώ και να μας πάνε στο έδαφος κάποιας τρίτης χώρας».

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βολίνα ο ρωσικός στρατός έχει «το πλεονέκτημα στον αέρα, στο πυροβολικό, σε χερσαίες δυνάμεις, σε εξοπλισμό και στα άρματα μάχης».

«Υπερασπιζόμαστε μόνο ένα σημείο -το εργοστάσιο Αζοφστάλ-, όπου πέρα από τους στρατιωτικούς βρίσκονται επίσης άμαχοι που μετατράπηκαν σε θύματα αυτού του πολέμου», συνεχίζει.

Η Μόσχα κάλεσε ξανά τους τελευταίους αμυνόμενους στη Μαριούπολη να σταματήσουν την «παράλογη αντίσταση», υποσχόμενη ότι θα «σωθεί η ζωή» των μαχητών που είναι οχυρωμένοι στο συγκρότημα της Αζοφστάλ εάν παραδοθούν.

Στο Κίεβο, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια του βραδινού του διαγγέλματος ότι η κατάσταση στη Μαριούπολη παραμένει «πολύ σοβαρή», «δύσκολη όσο μπορεί να είναι», κατηγορώντας τον ρωσικό στρατό πως εμπόδισε όλες τις προσπάθειες να οργανωθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων.

Από την πλευρά του, ο ρώσος υποστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ ανέφερε ότι κανένας δεν χρησιμοποίησε τον ανθρωπιστικό διάδρομο που άνοιξε χθες και πρόσθεσε πως θα ανοίξει εκ νέου σήμερα το απόγευμα.

Τις τελευταίες εβδομάδες τα μέρη αλληλοκατηγορούνται για υπονόμευση των προσπαθειών να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τις εμπόλεμες ζώνες. Η Μόσχα κατηγόρησε επανειλημμένα τους αμυνόμενους στη Μαριούπολη πως χρησιμοποιούν άμαχους σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Εξακολουθεί να αυξάνεται η ρωσική στρατιωτική παρουσία στα ανατολικά σύνορα της χώρας, σύμφωνα με τη Βρετανία

Η στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας εξακολουθεί να αυξάνεται, σύμφωνα με επικαιροποιημένη αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, στην οποία προστίθεται ότι οι μάχες στο Ντονμπάς εντείνονται καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να διασπάσουν την ουκρανική άμυνα.

"Η ρωσική αεροπορική δραστηριότητα στη βόρεια Ουκρανία είναι πιθανόν να παραμείνει μικρή μετά την απόσυρσή τους (των ρωσικών δυνάμεων) από τα βόρεια του Κιέβου. Ωστόσο υπάρχει ακόμη κίνδυνος πληγμάτων ακριβείας κατά στόχων που αποτελούν προτεραιότητα σε όλη την Ουκρανία", προστίθεται στην επικαιροποιημένη αναφορά του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, η οποία αναρτήθηκε στο Twitter.

"Οι ρωσικές επιθέσεις σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία δείχνουν την πρόθεσή τους (των ρωσικών δυνάμεων) να προσπαθήσουν να διαταράξουν την μετακίνηση ουκρανικών ενισχύσεων και οπλισμού προς στο ανατολικό τμήμα της χώρας", διευκρινίζεται.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση μέχρι στιγμής να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές.

Φιλορώσοι αυτονομιστές λένε πως πήραν την Κρεμίμνα

Φιλορώσοι αυτονομιστές από την αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ ανακοίνωσαν ότι κυρίευσαν την πόλη Κρεμίμνα (ανατολικά).

Η Κρεμίμνα, στην περιφέρεια Λουγκάνσκ, βρίσκεται πλέον «πλήρως» υπό τον έλεγχο μονάδων της «Λαϊκής Δημοκρατίας», ανέφερε η Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Λουγκάνσκ μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η ίδια πηγή μεταφόρτωσε βίντεο στο οποίο εικονίζεται η ρωσική σημαία στην είσοδο του δημαρχείου.

Ο ουκρανός περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Γκαϊντάι, ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο στην Κρεμίμνα, βόρεια από το Σεβεροντονιέτσκ και βορειοδυτικά της πόλης Λουγκάνσκ.

Στην πόλη φέρονται να απέμεναν κάπου 4.000 από τους 18.000 κατοίκους που μετρούσε προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Κατά την εκτίμηση του αμερικανικού κέντρου έρευνας Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War, ISW), η προέλαση στην Κρεμίμνα ήταν η μοναδική χερσαία επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων και των συμμάχων τους που σημείωσε «σημαντική πρόοδο» το προηγούμενο 24ωρο.