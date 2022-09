Δραματικές ώρες στη Ρωσία: Στο μέτωπο ή στη φυλακή οι διαδηλωτές κατά της επιστράτευσης -Βίντεο

«Περίμενα τις συνηθισμένες (διαδικασίες): σύλληψη, αστυνομικό τμήμα, δικαστήριο», είπε ο νεαρός άνδρας, με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Πέμπτη.

«Αλλά όταν μου είπαν, “Αύριο θα πάτε στον πόλεμο” (...)" ήταν έκπληξη», είπε.

Σύμφωνα με την κυβερνητική οργάνωση OVD-Info, που παρακολουθεί τις κινητοποιήσεις σε όλη τη Ρωσία, ο Σουετίν δεν είναι ο μόνος διαδηλωτής στον οποίο δόθηκε εντολή επιστράτευσης στο αστυνομικό τμήμα μετά τη σύλληψή του και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκρινε ότι δεν υπάρχει τίποτα «παράνομο» σε αυτό.

WATCH: Large protests in Russia against Putin’s attempt to call up 300,000 more soldiers for his failing invasion of Ukraine.

«Ή υπογράφεις ή πας φυλακή»

Ο Σουετίν λέει ότι μετά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί τον μετέφεραν σε ξεχωριστό δωμάτιο όπου ήθελαν να υπογράψει μια κλήση για να πάει σε κέντρο επιστράτευσης του στρατού.

«“Ή το υπογράφεις αυτό ή θα εκτίσεις δέκα χρόνια κάθειρξης”», τον απείλησαν, τονίζει ο 29χρονος που αντιτίθεται στην επίθεση που εξαπέλυσε στις 24 Φεβρουαρίου η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Την Τρίτη, παραμονές της μερικής επιστράτευσης, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την επιβολή βαριών ποινών φυλάκισης για όσους αρνηθούν να καταταγούν στο στρατό ή λιποτακτήσουν. Ωστόσο, η νομοθεσία αυτή δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Ο Σουετίν αρνήθηκε να υπογράψει την εντολή, κατόπιν συμβουλής του δικηγόρου του, και αφέθηκε ελεύθερος την Πέμπτη στις 5:00 π.μ.

Ωστόσο, η αστυνομία τον προειδοποίησε ότι η πανίσχυρη Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, που είναι επιφορτισμένη με τις σημαντικότερες ποινικές έρευνες, θα ενημερωθεί για την άρνησή του και ότι πρόκειται να αντιμετωπίσει «μεγάλα προβλήματα».

Russia pushed ahead with its biggest conscription since World War Two. Protests saw 1,400 people arrested, a monitoring group said, and flights out of Russia started selling out after President Vladimir Putin's announcement https://t.co/O43Vpme5oX pic.twitter.com/4uJOpqiKaa

«Δυστυχώς υπέγραψα»

Ο Αντρέι, ο οποίος έκλεισε τα 18 του χρόνια την περασμένη εβδομάδα, συμμετείχε και αυτός στις διαδηλώσεις στη Μόσχα την Τετάρτη. Επίσης συνελήφθη και του επιδόθηκε φύλλο πορείας.

Αλλά σε αντίθεση με τον Σουετίν, ο έφηβος υπέγραψε υπό «απειλή» το έγγραφο, ψηφιακό αντίγραφο του οποίου το Γαλλικό Πρακτορείο μπόρεσε να εξετάσει.

«Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσα να ξεφύγω (...) Κοίταξα γύρω μου και αποφάσισα να μην αντισταθώ», είπε ο νεαρός με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά το Γαλλικό Πρακτορείο. «Δυστυχώς, υπέγραψα».

Ωστόσο, ο Αντρέι μόλις ξεκίνησε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο. Και το Κρεμλίνο, όπως και ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, είχαν διαβεβαιώσει ότι κανένας φοιτητής δεν θα κληθεί, αφού οι ρωσικές δυνάμεις μιλούσαν για εφέδρους με συγκεκριμένες δεξιότητες ή στρατιωτική εμπειρία.

Ο Αντρέι, που εξακολουθεί να αναζητά δικηγόρο, αποφάσισε τελικά να μην πάει στο γραφείο επιστράτευσης την καθορισμένη ώρα, στις 10 το πρωί της Πέμπτης. Και δεν ξέρει ποιες θα είναι οι συνέπειες.

«Δεν έχω πει τίποτα στους γονείς μου ακόμα», λέει, «θα ανησυχήσουν». «Θα τους το πω όταν έχω καλύτερη ιδέα για το τι θα μου συμβεί».

Anti-war protesters arrested in Russia are taken to the cells...then served papers forcing them to serve in the Russian military under Putin's convict conscription rules.

This might not be the best way to get a motivated, disciplined military. pic.twitter.com/bHpCiKOAgj