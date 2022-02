Δραματικές ώρες στο Κίεβο: Μάχες σε προάστια - «Φτιάξτε βόμβες μολότοφ, εξουδετερώστε τον εχθρό» καλούν Ουκρανοί αξιωματούχοι - LIVE εικόνα

Ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις ακούγονται στο προάστιο Ομπλόνσκι, ενώ πολλές υπόκωφες εκρήξεις ακούγονταν και από το κέντρο της πόλης. Πυρά ακούστηκαν κοντά στη συνοικία του Κιέβου στην οποία βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τηλεγράφημα του Associated Press

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών επεσήμανε στη σελίδα του στο Facebook ότι πρόκειται για μια επιχείρηση δολιοφθοράς των ρωσικών δυνάμεων την οποία διεξάγει μια αναγνωριστική μονάδα στρατιωτών.

Στο ίδιο μήνυμα το υπουργείο ζητεί από τους κατοίκους του προαστίου να πάρουν τα όπλα.

"Ζητάμε από τους πολίτες να μας ενημερώνουν για τις κινήσεις του εχθρού, φτιάξτε βόμβες μολότοφ, εξουδετερώστε τον εχθρό!", έγραφε το μήνυμα.

Οι αρχές του Κιέβου προειδοποίησαν τους κατοίκους του προαστίου Ομπολόν, στο βορειοδυτικό τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας, να μείνουν μακριά από τους δρόμους καθώς πλησιάζουν "εχθροπραξίες".

"Καθώς πλησιάζουν εχθροπραξίες, οι κάτοικοι του Ομπολόν καλούνται να μην βγαίνουν έξω", προειδοποίησαν σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία εντείνονται οι μάχες γύρω από το Κίεβο.

Νωρίτερα σήμερα οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μάχονται εναντίον μονάδων ρωσικών τεθωρακισμένων σε δύο πόλεις, τη Ντίμερ και τη Ιβανκίβ, που βρίσκονται αντίστοιχα 45 και 80 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου.

"Αερομεταφερόμενες μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανία μάχονται γύρω από τις πόλεις Ντίμερ και Ιβανκίβ όπου έχει φτάσει μεγάλος αριθμός τεθωρακισμένων του εχθρού", ανέφερε ο ουκρανικός στρατός στη σελίδα του στο Facebook.

Σύμφωνα με την ανάρτηση αυτή, η προέλαση "των υπέρτερων δυνάμεων του στρατού σταμάτησε στον πόταμο Τετερόφ. Η γέφυρα του ποταμού καταστράφηκε".

Το γενικό επιτελείου στρατού της Ουκρανίας επεσήμανε εξάλλου ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ στο Γκοστομέλ, προ των πυλών του Κιέβου, το οποίο χθες είχε δεχθεί επίθεση από ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες απωθήθηκαν.

"Μια τακτική μονάδα των δυνάμεων ασφαλείας ελέγχει το αεροδρόμιο Γκοστομέλ όπου είχαν διεισδύσει χθες αερομεταφερόμενες ρωσικές μονάδες", σημείωσε στο Facebook.

Ο δήμαρχος του Χάρκιβ κάλεσε τους κατοίκους να κρυφτούν στα καταφύγια και τα υπόγεια. Νωρίτερα, αυτόπτες μάρτυρες στην δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Ουκρανίας ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή.

Η Ρωσία βομβάρδισε 33 πολιτικούς στόχους στην Ουκρανία τις προηγούμενες 24 ώρες, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών, την ώρα που τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν προς το Κίεβο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

"Οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι δεν πλήττουν πολιτικούς στόχους. Όμως 33 πολιτικοί στόχοι έχουν πληγεί τις προηγούμενες 24 ώρες", μετέδωσε το πρακτορείο επικαλούμενο τον Βαντίμ Ντενισένκο, αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών.

«Η πιο δύσκολη ημέρα του πολέμου»

Η Ουκρανία αναμένει ότι η Ρωσία θα επιτεθεί με τεθωρακισμένα στο Κίεβο αργότερα σήμερα, εκτιμώντας ότι η Παρασκευή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα του πολέμου, όπως δήλωσε σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών.

Ο Αντόν Χεραστσένκο επεσήμανε ότι ο στρατός της Ουκρανίας στο Κίεβο είναι έτοιμος, εξοπλισμένος με αντιαρματικούς πυραύλους, τους οποίους έχουν προσφέρει στη χώρα οι ξένοι σύμμαχοί της.

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μάλιαρ εκτίμησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται αργότερα σήμερα να φτάσουν σε περιοχές ακριβώς έξω από το Κίεβο, αφού η ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες περιοχές βομβαρδίστηκαν νωρίτερα σήμερα με πυραύλους.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του ουκρανικού στρατού που υπερασπίζονται το Κιέβο σε τέσσερα μέτωπα είναι αντιμέτωπες με αριθμητικά υπέρτερη δύναμη.

Σε κλοιό η πρωτεύουσα - Εκρήξεις στο Κίεβο

Οι ουκρανικές αρχές κήρυξαν συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο μετά τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα νωρίτερα σήμερα, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση, και κάλεσαν τους πολίτες να πάνε στο κοντινότερο καταφύγιο.

Τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέντρο του Κιέβου, την επομένη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, διαπίστωσε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μέσω Facebook, ο ουκρανικός στρατός ξηράς έκανε λόγο για «πυραυλικές επιθέσεις» εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας και διαβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν δύο από τους πυραύλους.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ρωσικό αεροσκάφος στο Κίεβο, που κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών.

?? Two residential buildings in Kyiv are on fire from intercepted unidentified enemy aircraft.

According to the State Emergency Service of Ukraine, there is a risk of demolition. Buildings that were hit by the debris are on 7A Koshytsia Street.

Photo: Pravda Gerashchenko pic.twitter.com/ZBZbgL8sAY