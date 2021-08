Δραματικές σκηνές στο αεροδρόμιο της Καμπούλ: Πυροβολισμοί και ποδοπατήματα - Αναφορές για νεκρό κορίτσι - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Χιλιάδες Αφγανοί έχουν συρρεύσει στο αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να φύγουν από τη χώρα, καθώς οι ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν κατέλαβαν χθες Κυριακή το μεγαλύτερο μέρος της Καμπούλ.

Σχεδόν 6.000 αμερικανοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, φρουρούν το αεροδρόμιο μέσω του οποίου απομακρύνονται από το Αφγανιστάν μέλη διπλωματικών αντιπροσωπειών και πολίτες διαφόρων χωρών, καθώς και αφγανοί εργαζόμενοι σε ξένες πρεσβείες.

Την πληροφορία ότι οι αμερικανοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ μετέδωσε νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα.

«Έχω τρομοκρατηθεί. Πυροβόλησαν στον αέρα. Είδα ένα νεαρό κορίτσι να συνθλίβεται και να πεθαίνει» καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος, είπε ο αυτόπτης μάρτυρας αυτός.

