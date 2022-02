Δραματικό μήνυμα Ζελένσκι: «Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα είμαι ζωντανός»

Μάλιστα, δεν τόνισε μόνο ότι ανησυχεί για τη σωματική του ακεραιότητα, αλλά παράλληλα ανησυχεί και για το μέλλον του κράτους που διοικεί.

«Είχαμε μία δραματική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», είπε χαρακτηριστικά ο Καρλ Νεχάμερ και πρόσθεσε ότι «ο Ουκρανός ηγέτης μου είπε ότι φοβάται για τη ζωή του και για την τύχη της χώρας του».

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και νεκροί» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος και ζήτησε τη βοήθεια της Ευρώπης αλλά και της διεθνούς κοινότητας. «Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι «άκρως δραματική... Η Αυστρία καταδικάζει σθεναρά τις ενέργειες της Ρωσίας και υποστηρίζει τις σκληρές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης», κατέληξε ο Καρλ Νεχάμερ.

«Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής προσπαθούν να καταλάβουν το [πυρηνικό εργοστάσιο] του Τσερνόμπιλ. Οι υπερασπιστές μας θυσιάζουν τις ζωές τους για να μην επαναληφθεί η τραγωδία του 1986», έγραψε ο Ζελένσκι, στο Twitter, ενώ συμπλήρωσε: «Πρόκειται για κήρυξη πολέμου εναντίον ολόκληρης της Ευρώπης».

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.