Drones έπληξαν αγωγό ενεργειακού εργοστασίου στην πόλη Οριόλ της δυτικής Ρωσίας - Real.gr

Η πόλη Οριόλ της δυτικής Ρωσίας περιορίζει την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού αφότου ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν αγωγό σε τοπικό ενεργειακό εργοστάσιο, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

«Θα χρειαστεί να περιορίσουμε την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού σε κτήρια στους τομείς Σοβέτσκι, Ζελεζνοντορόζνι και Σεβέρμι της πόλης Οριόλ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνήτης της περιφέρειας Οριόλ, ο Αντρίι Κλικτσκοφ.

Η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν εντείνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης τις τελευταίες αρκετές εβδομάδα καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Οι Financial Times έγραψαν σήμερα πως οι ΗΠΑ ακύρωσαν συνάντηση κορυφής που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την άκαμπτη στάση της Ρωσίας σε σκληροπυρηνικές απαιτήσεις όσον αφορά την Ουκρανία.

Εξάλλου, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν 130 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας, κυρίως πάνω από δυτικές περιφέρειες και από τις περιφέρειες της Γιάροσλαβλ και της Μόσχας.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν επίσης πως υποδομή επλήγη στην πόλη Βλαντίμιρ, ενώ νηπιαγωγείο στη Γιάροσλαβλ, περίπου 280 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, έκλεισε στη διάρκεια επίθεσης με drone.

Το Ρόιτερς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.