Drones πάνω από τα αεροδρόμια της Δανίας: «Συστηματική» απειλή από «επαγγελματία παίκτη» - Θα ενισχυθούν οι ικανότητες «εντοπισμού και εξουδετέρωσης» - Real.gr

“Ο σκοπός τέτοιων υβριδικών επιθέσεων είναι να σπείρουν τον φόβο, να προκαλέσουν διαίρεση και να μας τρομάξουν”, πρόσθεσε ο υπουργός, την ώρα που οι αρχές υπογραμμίζουν την απουσία “απευθείας στρατιωτικής απειλής” εναντίον της Δανίας.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της χώρας Τρολς Λουντ Πούλσεν εκτίμησε πως η υπέρπτηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από αεροδρόμια της Δανίας στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας είναι έργο ενός “επαγγελματία παίκτη” και συνιστά “συστηματική απειλή”.
Ο Δανός υπουργός Άμυνας δεν ήταν ωστόσο σε θέση να πει από πού προήλθαν οι υπερπτήσεις τις οποίες χαρακτήρισε “υβριδική απειλή”.
Τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, μη επανδρωμένα αεροσκάφη η προέλευση των οποίων δεν έχει ταυτοποιηθεί πέταξαν πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.