Drones πάνω από τα αεροδρόμια της Δανίας: «Συστηματική» απειλή από «επαγγελματία παίκτη» - Θα ενισχυθούν οι ικανότητες «εντοπισμού και εξουδετέρωσης» - Real.gr

Drones πάνω από τα αεροδρόμια της Δανίας: «Συστηματική» απειλή από «επαγγελματία παίκτη» - Θα ενισχυθούν οι ικανότητες «εντοπισμού και εξουδετέρωσης»
Drones πάνω από τα αεροδρόμια της Δανίας: «Συστηματική» απειλή από «επαγγελματία παίκτη» – Θα ενισχυθούν οι ικανότητες «εντοπισμού και εξουδετέρωσης»

12:08, 25/09/2025
Drones πάνω από τα αεροδρόμια της Δανίας: «Συστηματική» απειλή από «επαγγελματία παίκτη» – Θα ενισχυθούν οι ικανότητες «εντοπισμού και εξουδετέρωσης»

Η κυβέρνηση της Δανίας θα αποκτήσει νέα μέσα "εντοπισμού και εξουδετέρωσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών", έπειτα από τις νέες υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) άγνωστης προέλευσης πάνω από τα αεροδρόμια, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Πέτερ Χούμελγκαρντ.

“Ο σκοπός τέτοιων υβριδικών επιθέσεων είναι να σπείρουν τον φόβο, να προκαλέσουν διαίρεση και να μας τρομάξουν”, πρόσθεσε ο υπουργός, την ώρα που οι αρχές υπογραμμίζουν την απουσία “απευθείας στρατιωτικής απειλής” εναντίον της Δανίας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της χώρας Τρολς Λουντ Πούλσεν εκτίμησε πως η υπέρπτηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από αεροδρόμια της Δανίας στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας είναι έργο ενός “επαγγελματία παίκτη” και συνιστά “συστηματική απειλή”.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας δεν ήταν ωστόσο σε θέση να πει από πού προήλθαν οι υπερπτήσεις τις οποίες χαρακτήρισε “υβριδική απειλή”.

Τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, μη επανδρωμένα αεροσκάφη η προέλευση των οποίων δεν έχει ταυτοποιηθεί πέταξαν πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

