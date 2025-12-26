Quantcast
Δύο Γάλλοι πολίτες ήταν μεταξύ των θυμάτων από τη συντριβή του Falcon 50 στην Τουρκία - Real.gr
real player

Δύο Γάλλοι πολίτες ήταν μεταξύ των θυμάτων από τη συντριβή του Falcon 50 στην Τουρκία

23:00, 26/12/2025
Δύο Γάλλοι πολίτες ήταν μεταξύ των θυμάτων από τη συντριβή του Falcon 50 στην Τουρκία

Ήταν μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Δύο Γάλλοι ήταν μεταξύ των μελών του πληρώματος στο αεροσκάφος που συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων ήταν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης και οι σύμβουλοί του, ανακοίνωσε απόψε μια γαλλική διπλωματική πηγή.

«Δύο πολίτες μας, μέλη του πληρώματος, σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα της 23ης Δεκεμβρίου στην Τουρκία», είπε η πηγή αυτή, χωρίς να διευκρινίσει τα στοιχεία των θυμάτων.

«Το υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, μέσω της πρεσβείας μας στην Τουρκία και το κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων είναι σε επαφή με τις οικογένειες και τις βοηθά στη διαδικασία», πρόσθεσε.

Εκτός από τον Λίβυο αντιστράτηγο Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, στο Falcon 50 που συνετρίβη περίπου 40 λεπτά μετά την απογείωσή του επέβαιναν τέσσερις σύμβουλοί του και τρία μέλη πληρώματος. Το «μαύρο κουτί» βρέθηκε και ο υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου είπε ότι θα αναλυθεί «σε ουδέτερη χώρα», χωρίς να διευκρινίσει σε ποια.

Στη Γαλλία, το Γραφείο Ερευνών και Αναλύσεων για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (BEA) «συμμετέχει στην έρευνα που διεξάγει η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας Χ. Τρεις ερευνητές του θα πάνε στην Τουρκία, συνοδευόμενοι από τεχνικούς συμβούλους, όπως συνηθίζεται στην περίπτωση δυστυχήματος στο εξωτερικό όπου εμπλέκεται αεροσκάφος γαλλικής κατασκευής ή σχεδιασμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

12:07 27/12
Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

15:10 27/12
Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

13:16 27/12
Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

15:01 27/12
Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

10:31 27/12
Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

14:15 27/12
Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

12:45 27/12
Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

08:00 27/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved