Δύο κρούσματα του ιού Νίπα εντοπίστηκαν στη Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας - Ποια είναι τα συμπτώματα - Real.gr

Δύο κρούσματα του ιού Νίπα εντοπίστηκαν στη Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας – Ποια είναι τα συμπτώματα

09:36, 28/01/2026
Δύο κρούσματα του ιού Νίπα εντοπίστηκαν πρόσφατα στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία, όμως ο κίνδυνος εξάπλωσης της ασθένειας «περιορίστηκε εγκαίρως», ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ το ινδικό υπουργείο Υγείας.

Προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό αυτόν ο οποίος μεταδίδεται στους ανθρώπους από τα ζώα ή από μολυσμένα τρόφιμα. Το ποσοστό θνησιμότητάς από τον Νίπα (Nipah) κυμαίνεται από 40 ως 75%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας, διαγνωστικά τεστ και έρευνες επί του πεδίου (…) επέτρεψαν να περιοριστεί εγκαίρως ο αριθμός των κρουσμάτων», διαβεβαίωσε το ινδικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας των δύο ασθενών.

«Η κατάσταση τελεί υπό συνεχή παρακολούθηση και έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα απαιτούμενα μέτρα δημόσιας υγείας», συνέχισε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι και οι 196 καταγεγραμμένες στενές επαφές των δύο ασθενών βρέθηκαν όλες αρνητικές

Η πρώτη επιδημία του ιού Νίπα καταγράφηκε το 1998, αφού ο ιός εξαπλώθηκε μεταξύ χοιροτρόφων στη Μαλαισία. Ο ιός πήρε το όνομά του από το χωριό της χώρας αυτής της Νοτιοανατολικής Ασίας όπου ανακαλύφθηκε.

Τα πρώτα κρούσματα στην Ινδία εντοπίστηκαν το 2001 στη Δυτική Βεγγάλη. Το 2018 επιδημία που ξέσπασε στην Κεράλα, στο νότιο τμήμα της χώρας, προκάλεσε 17 θανάτους.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, εμετούς και λοίμωξη του αναπνευστικού, ωστόσο σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σπασμοί και εγκεφαλίτιδα που οδηγεί σε κώμα.

