Δύο νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στο Χάρκοβο - Ένας νεκρός από ουκρανικό drone στο Μπριάνσκ της Ρωσίας - Real.gr

Ρωσικά drones σκότωσαν τουλάχιστον δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους τρεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης της τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Ως αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις του εχθρού στην περιφέρεια του Χαρκόβου», ανέφερε ο Όλεχ Σινεχούμποφ μέσω Telegram. Νωρίτερα, είχε προειδοποιήσει τον πληθυσμό για την «απειλή» που ήγειραν «εχθρικά drones».

Drone της Ουκρανίας σκότωσε πολίτη στο Μπριάνσκ της Ρωσίας

Πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εναντίον πολιτικού αυτοκινήτου εν κινήσει στοίχισε τη ζωή σε έναν άμαχο μέσα σε χωριό στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, που γειτονεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Μπόγκομαζ.

Το θύμα βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου στο χωριό Στρατσόβα όταν σημειώθηκε το πλήγμα drone τύπου «FPV» (first-person view), διευκρίνισε ο αξιωματούχος.