Δύο νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια - Τρεις νεκροί σε επιδρομή ουκρανικών drones στην Κριμαία - Real.gr

08:42, 22/09/2025
Δύο νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια – Τρεις νεκροί σε επιδρομή ουκρανικών drones στην Κριμαία

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό της πόλης Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Από το βομβαρδισμό αυτό τραυματίσθηκαν επίσης δύο άνθρωποι, ο ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ.

Άλλες ρωσικές επιθέσεις την περασμένη νύχτα προκάλεσαν τον τραυματισμό ενός ανθρώπου στο Κίεβο και ενός άλλου στο Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματουχους.

Από τη ρωσική πλευρά, οι αρχές είχαν προηγουμένως ανακοινώσει τρεις νεκρούς και 16 τραυματίες χθες, Κυριακή, το βράδυ στην Κριμαία σε επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

